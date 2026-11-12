Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον του

Το Ιράν θα επιτεθεί σε «απομακρυσμένες» αμερικανικές βάσεις εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πλήξει ξανά την Ισλαμική Δημοκρατία, ...

Το Ιράν θα επιτεθεί σε «απομακρυσμένες» αμερικανικές βάσεις εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πλήξει ξανά την Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας του Ιράν.«Εάν οι Αμερικανοί διαπράξουν το λάθος να μας επιτεθούν, δεν θα περιοριστούμε στη στοχοποίηση γειτονικών βάσεων, αλλά θα πλήξουμε όλες τις κοντινές βάσεις, καθώς και απομακρυσμένες αμερικανικές βάσεις», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Αλ-Μαγιαντίν.Ο ίδιος ανέφερε ότι κάθε βάση από την οποία απογειώνονται αμερικανικά αεροσκάφη θα θεωρείται στόχος, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών βάσεων.Ο Ρεζαΐ ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν διαθέτουν πλέον την πολιτική ικανότητα να διεξαγάγουν ούτε καν έναν πόλεμο διάρκειας δέκα ημερών.Το Ιράν δεν διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, υποστήριξε ο Ρεζαΐ:«Βεβαιώνω ότι δεν διεξάγουμε συνομιλίες με τους Αμερικανούς επί του παρόντος.»Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και εμάς αυτή τη στιγμή».Σημείωσε επίσης ότι οι αναφορές για συνομιλίες στο Κατάρ είναι «ψεύδη και συκοφαντίες, με στόχο την ελάφρυνση των οικονομικών πιέσεων και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου».Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι το Ιράν δεν συζητά καν το πυρηνικό του πρόγραμμα με μεσολαβητές και ότι η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει όλο το εμπλουτισμένο υλικό της για πυρηνοκίνητα πλοία και υποβρύχια που ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει η χώρα.«Η απάντηση που λάβαμε από τους Αμερικανούς ήταν παραπλανητική και διακρινόταν από μεγάλη ασαφήτητα και σύγχυση», δήλωσε.«Τους ζητήσαμε να δώσουν μια ειλικρινή και σαφή απάντηση στους όρους μας, και μέχρι σήμερα δεν την έχουν παράσχει, αν και ενδέχεται να τη δώσουν στο μέλλον».Ο Ρεζαΐ διέψευσε ότι υπάρχουν σχέδια για συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν και τις επτά θεμελιώδεις ιρανικές θέσεις -συμπεριλαμβανομένης της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού, των αποζημιώσεων και της ισραηλινής αποχώρησης από τον Λίβανο- προκειμένου να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.«Το πρώτο σημείο της διπλωματίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο», ανέφερε.Τέλος, ο Ρεζαΐ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων «δεν πλησιάζουν επί του παρόντος τις γραμμές της Χεζμπολάχ σε απόσταση μικρότερη των είκοσι χιλιομέτρων.»Μάλιστα, δεν πλησιάζουν ούτε καν στα δέκα χιλιόμετρα. Το ίδιο ισχύει και για τη αντιπαράθεσή τους με τη Χαμάς».