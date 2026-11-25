Την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Λίβυου ηγέτη στην Τουρκία σε μια περίοδο...



Η κυβέρνηση του Χαφτάρ ελέγχει το λιμάνι της Βεγγάζης, όπου δύο ρωσικά πλοία δέχτηκαν επίθεση το Σαββατοκύριακο, σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η Ουκρανία.



Στον Χαφτάρ επιφυλάχθηκε επίσημη υποδοχή στην Άγκυρα, σύμφωνα με εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Οκτώβριο η





🇱🇾🇹🇷 Field Marshal Khalifa Haftar, commander-in-chief of the eastern Libyan National Army, and his delegation hold high-level talks with senior Turkish officials in Ankara



🤝 Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Defense Minister Yasar Guler, Energy Minister Alparslan Bayraktar,…





Μετά την επίσκεψη του Χαφτάρ, ο πρόεδρος Ερντογάν θα μεταβεί στην Τρίπολη της Λιβύης στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, στο πρώτο του ταξίδι στη χώρα έπειτα από 15 χρόνια, για να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής της Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας και Αφρικής. Τη σύνοδο συνδιοργανώνουν η Τουρκία, η Αφρικανική Ένωση και η Λιβύη. Τον Οκτώβριο η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών που είχε υπογραφεί το 2019. Πρόκειται για μία εξέλιξη που πολλοί πιστεύουν ότι ενισχύει τη θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου ο Ερντογάν θα επιδιώξει να ενισχύσει τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Χαφτάρ ελέγχει το λιμάνι της Βεγγάζης, όπου δύο ρωσικά πλοία δέχτηκαν επίθεση το Σαββατοκύριακο, σε μια αιφνιδιαστική επιχείρηση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η Ουκρανία.Στον Χαφτάρ επιφυλάχθηκε επίσημη υποδοχή στην Άγκυρα, σύμφωνα με εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Οκτώβριο η Τουρκία φιλοξένησε συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης του Χαφτάρ και της αντίπαλης κυβέρνησης της Τρίπολης και είναι από τις λίγες χώρες που διατηρούν σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Ο Χαφτάρ έχει στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και η Άγκυρα έχει επίσης επιδιώξει να μεσολαβήσει στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η επίσκεψη του Χαφτάρ είναι σημαντική. Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Λίβυος ηγέτης θα συζητήσουν το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας και της ενιαίας Λιβύης.🇱🇾🇹🇷 Field Marshal Khalifa Haftar, commander-in-chief of the eastern Libyan National Army, and his delegation hold high-level talks with senior Turkish officials in Ankara🤝 Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Defense Minister Yasar Guler, Energy Minister Alparslan Bayraktar,… pic.twitter.com/AJ3qwXhidp — Anadolu English (@anadoluagency) November 25, 2026 Μετά την επίσκεψη του Χαφτάρ, ο πρόεδρος Ερντογάν θα μεταβεί στην Τρίπολη της Λιβύης στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, στο πρώτο του ταξίδι στη χώρα έπειτα από 15 χρόνια, για να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής της Εταιρικής Σχέσης Τουρκίας και Αφρικής. Τη σύνοδο συνδιοργανώνουν η Τουρκία, η Αφρικανική Ένωση και η Λιβύη. Τον Οκτώβριο η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών που είχε υπογραφεί το 2019. Πρόκειται για μία εξέλιξη που πολλοί πιστεύουν ότι ενισχύει τη θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι μετά την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου ο Ερντογάν θα επιδιώξει να ενισχύσει τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Την Άγκυρα επισκέπτεται σήμερα ο Χαλίφα Χαφτάρ στην Άγκυρα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Λίβυου ηγέτη στην Τουρκία σε μια περίοδο που η Άγκυρα εντείνει τις διπλωματικές της επαφές με πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Λιβύη. Ο Χαλίφα Χαφτάρ, ηγέτης της ανατολικής Λιβύης, βρίσκεται σήμερα στην Τουρκία για συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Ερντογάν.