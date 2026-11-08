Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τα τρία ανήλικα κορίτσια που κρατούνται στη ΓΑΔΑ

Ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την κράτηση τριών ανηλίκων κοριτσιών σε κελιά της Γενικής Αστυνομι...



Συγκεκριμένα αναφέρεται η περίπτωση μίας ανήλικης η οποία βρίσκεται σε κελί για περισσότερο από έναν μήνα καθώς έφευγε από ιδρυματικές δομές στις οποίες φιλοξενούνταν, προκειμένου να μείνει σε συγγενικά της πρόσωπα. Μετά την τελευταία της «φυγή», η αστυνομία την μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα της Καισαριανής, όπου και έμεινε για διάστημα 10 ημερών, ενώ στη συνέχεια η εισαγγελία ανηλίκων διέταξε τη μεταφορά της στον 4ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου βρίσκεται η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.



Η ανήλικη βρίσκεται εκεί για περισσότερο από έναν μήνα, ενώ δεν έχει επιτραπεί στην γιαγιά της να της δώσει φαγητό, πέρα από συσκευασμένα τρόφιμα, αλλά ούτε και κουβέρτες, προκειμένου να «μην ζηλέψουν τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται εκεί». Σημειώνεται ότι κατά την παραμονή της συνάντησε ένα ακόμη κορίτσι στην εφηβεία, το οποίο τελικά επέστρεψε στην βιολογική της μητέρα, καθώς και μία ακόμη ανήλικη που παραμένει εκεί.



Όπως εξηγείται, ο λόγος για τον οποίο τα κορίτσια μένουν στη ΓΑΔΑ είναι ότι κανένα ίδρυμα φιλοξενίας ανηλίκων δεν τις δέχεται.



Η απάντηση της Αστυνομίας



Μετά τα δημοσιεύματα, η ΓΑΔΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παραμονή των τριών ανηλίκων κοριτσιών σε κρατητήρια, αναφέροντας ότι πρόκειται για εισαγγελική παραγγελία, που αφορά την προστασία τους.



Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



Σχετικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε μέσα ενημέρωσης και αφορά την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων από την Ελληνική Αστυνομία, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διευκρινίζονται τα ακόλουθα:



Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε εκτέλεση σχετικών παραγγελιών των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών, ανέλαβε την προστατευτική φύλαξη τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους.





Ειδικότερα:Αναφορικά με την πρώτη 15χρονη, η προστατευτική φύλαξή της ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2026, οπότε και παραδόθηκε στη μητέρα της, σε εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Η δεύτερη 15χρονη εξακολουθεί να τελεί υπό προστατευτική φύλαξη, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Όσον αφορά τη 16χρονη, τις μεσημβρινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026 μεταφέρθηκε από δομή φιλοξενίας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. Η μεταφορά της σε Μονάδα Προστασίας έχει προγραμματιστεί για την 9η Νοεμβρίου 2026.

Ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την κράτηση τριών ανηλίκων κοριτσιών σε κελιά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εξαιτίας της άρνησης ιδρυμάτων να τις φιλοξενήσουν.Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, τουλάχιστον τρία ανήλικα κορίτσια ηλικίας 15 και 16 ετών έχουν μείνει στον 4ο όροφο της ΓΑΔΑ κατόπιν εισαγγελικής εντολής, αφού δεν υπήρχε ίδρυμα φιλοξενίας το οποίο να τις δέχεται.