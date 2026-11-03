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Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι

Νοεμβρίου 03, 2026

  Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί σ...

 



Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ο άλλος να καταλήξει με χειροπέδες.

Oι δυο άνδρες με καταγωγή από το Μαρόκο ήρθαν στα χέρια και πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο ενώ φέρεται να του έκοψε κομμάτι, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής η αφορμή που οδήγησε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ των δυο αλλοδαπών παραμένει άγνωστη.

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