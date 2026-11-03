Άγρια συμπλοκή Μαροκινών στα Χανιά, τον δάγκωσε στο αυτί και έκοψε κομμάτι

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί σ...
Άγρια συμπλοκή μεταξύ δυο αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Βαμβακόπουλο Χανίων, με αποτέλεσμα ο ένας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ο άλλος να καταλήξει με χειροπέδες.
Oι δυο άνδρες με καταγωγή από το Μαρόκο ήρθαν στα χέρια και πολύ γρήγορα η ένταση κλιμακώθηκε και ο 39χρονος δάγκωσε στο αυτί τον 42χρονο ενώ φέρεται να του έκοψε κομμάτι, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου ενώ ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής η αφορμή που οδήγησε στην άγρια συμπλοκή μεταξύ των δυο αλλοδαπών παραμένει άγνωστη.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.