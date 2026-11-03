Θεσσαλονίκη: Τον βίασαν, τραβούσαν βίντεο και μετά τον πέταξαν στη θάλασσα – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον ομαδικό βιασμό 41χρονου

Σεξουαλική κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη. Ομάδα έξι αλλοδαπών, άρπαξαν 41χρονο ομοεθνή τους στη μέση του δρόμου, τον μετέφεραν κοντά σε ιερό ν...



Τον μαχαίρωσαν και τον πέταξαν στη θάλασσα



Όλα όσα ακολούθησαν προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Σύμφωνα με την καταγραφή: «Όταν όλοι τους εκσπερμάτωσαν ένας από τους παραπάνω τον μαχαίρωσε στο αριστερό του χέρι με ένα μαχαίρι που είχε μαζί του. Ακολούθως αφού τέλειωσε το προαναφερθέν συμβάν, δύο εξ’ αυτών, τον έβαλαν να κάτσει σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, την μάρκα και την πινακίδα κυκλοφορίας δεν θυμάται να μας αναφέρει, και τον μετέφεραν στην Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους και τον πέταξαν στην θάλασσα.



Τελικά κατάφερε να βγει από την θάλασσα αλλά έχασε το κινητό του τηλέφωνο και τα χαρτιά του. Αφού βγήκε ζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς που βρήκε στην πλατεία Αριστοτέλους.



Μετά από λίγα λεπτά ήρθε στο σημείο ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα».

Σεξουαλική κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη. Ομάδα έξι αλλοδαπών, άρπαξαν 41χρονο ομοεθνή τους στη μέση του δρόμου, τον μετέφεραν κοντά σε ιερό ναό και αφού τον βίασαν διαδοχικά, τον μαχαίρωσαν και τον πέταξαν στον Θερμαϊκό.Το θύμα, αιμόφυρτο, άγρια κακοποιημένο και σε άθλια κατάσταση κατάφερε με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει να βγει από τον Θερμαϊκό και στη συνέχεια να προσφύγει στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου της Θεσσαλονίκης, για να καταγγείλει τον εφιάλτη.Η αδιανόητη κτηνωδία σε βάρος του 41 χρόνου σημειώθηκε σύμφωνα με το Δελτίο Αστυνομικών Συμβάντων, στις 27 Οκτωβρίου. «Ο 41χρονος υπήκοος Πακιστάν, άστεγος, μας κατέθεσε ενόρκως ότι ζει στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαέξι χρόνια και καταλαβαίνει αρκετά καλά την γλώσσα. Χθες το βράδυ έπεσε θύμα βιασμού από έξι άτομα, από το Πακιστάν. Πιο συγκεκριμένα την 00.10 ώρα περίπου της 27/10/2026 βρισκόταν πεζός σε δρομάκι πίσω από την εκκλησιά των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη κοντά σε ένα κατάστημα. Εκείνη την στιγμή βρήκαν ξαφνικά μπροστά του έξι άνδρες από το Πακιστάν και αφού τον αρπάξαν με την βία, τον οδήγησαν σε ένα χώρο πολύ κοντά στο σημείο, όπου σταματάνε αστικά λεωφορεία και του κατέβασαν το παντελόνι που φορούσε. Στην συνέχεια μη μπορώντας να αντιδράσει, ο καθένας με την σειρά ήρθε σε πάρα φύση συνουσία μαζί του, χωρίς χρήση προφυλακτικού, πάρα την θέληση του. Αυτό διήρκεσε περίπου μια ώρα ενώ ένας εξ’ αυτών βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το όλο συμβάν» αναφέρεται.