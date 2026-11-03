Συναγερμός στη Φθιώτιδα... Ινδός σκότωσε δύο ομοεθνείς του και απειλεί να αυτοκτονήσει!

Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δράστης της δ...



Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στους δύο συναδέλφους προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα. Αυτήν την ώρα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απειλεί να αυτοκτονήσει.



Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στις εγκαταστάσεις χοιροστασίου της περιοχής. Ο Ινδός, ο οποίος εργαζόταν στη μονάδα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ομοεθνών του συναδέλφων, καταφέρνοντάς τους πολλαπλά και θανάσιμα χτυπήματα.



Μετά τη δολοφονία ο δράστης ανέβηκε σε ένα σιλό της επιχείρησης και απειλεί να αυτοκτονήσει, ενώ στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τα γύρω τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να διαπραγματευτούν μαζί του, ενώ έχει κληθεί και μεταβαίνει εσπευσμένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας είναι ομοεθνής συνάδελφός τους.