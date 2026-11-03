Αναδύθηκε από τον βυθό: Βρέθηκε το πρώτο αρχαίο ελληνικό δαχτυλίδι που απεικονίζει τον Φάρο της Αλεξάνδρειας

Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας έκανε μια ανακάλυψη παγκόσμιας εμβέλειας στα νερά της Αλεξάνδρειας. Πώς το ...





Τι σηματοδοτεί η ανακάλυψη



Ο Χισάμ Ελ Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, στάθηκε στη μοναδικότητα του ευρήματος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου σφραγιστικού δαχτυλιδιού υποδηλώνει ότι το ανάκτορο της Αντίρροδου εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.Χ. για σημαντικούς διοικητικούς σκοπούς, ορισμένοι εκ των οποίων αφορούσαν άμεσα τη λειτουργία του ίδιου του Φάρου.



Η χάραξη στο δαχτυλίδι ταιριάζει απόλυτα με τις απεικονίσεις του μνημείου που έχουν διασωθεί σε νομίσματα της ίδιας περιόδου. Μαζί με το δαχτυλίδι, οι δύτες ανέσυραν και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως κεραμικά αγγεία, αμφορείς και λυχνάρια, ρίχνοντας νέο φως στην αίγλη και την καθημερινότητα μιας εποχής όπου ο ελληνισμός κυριαρχούσε στις ακτές της Αιγύπτου.

Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας έκανε μια ανακάλυψη παγκόσμιας εμβέλειας στα νερά της Αλεξάνδρειας. Πώς το χάλκινο δαχτυλίδι από το νησί της Αντίρροδου δίνει απαντήσεις για τη λειτουργία του μνημείουΈνα σπάνιο εύρημα που επιβεβαιώνει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του ελληνικού πολιτισμού στη Μεσόγειο έφερε στο φως η σκαπάνη της υποθαλάσσιας αρχαιολογίας. Οι επιστήμονες που ερευνούν τον βυθό στα ανοιχτά της σύγχρονης Αλεξάνδρειας ανακάλυψαν ένα αρχαίο ελληνικό χάλκινο δαχτυλίδι, το οποίο κοσμείται με την εικόνα του θρυλικού Φάρου της Αλεξάνδρειας.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, είναι η πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά που εντοπίζεται η μορφή ενός εκ των Επτά Θαυμάτων του Αρχαίου Κόσμου, χαραγμένη με τόση λεπτομέρεια πάνω σε ένα σφραγιστικό δαχτυλίδι.Αρχαιολογική σκαπάνηΤο μνημείο, που κατασκευάστηκε στα χρόνια της βασιλείας του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου (280-247 π.Χ.) και ξεπερνούσε σε ύψος τα 100 μέτρα, φαίνεται πως αποτελούσε σύμβολο ισχύος και διοικητικής εξουσίας για αιώνες μετά την ανέγερσή του.Η ανακάλυψη του δαχτυλιδιού έγινε κατά τη διάρκεια υποθαλάσσιων ερευνών από την ομάδα του Φρανκ Γκοντιό (διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Υποθαλάσσιας Αρχαιολογίας). Το πολύτιμο τεχνούργημα ανασύρθηκε από τα ερείπια του βυθισμένου νησιού της Αντίρροδου. Το συγκεκριμένο νησί αποτελούσε κάποτε τμήμα του αρχαίου ανατολικού βασιλικού λιμανιού της Αλεξάνδρειας και φιλοξενούσε το πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της πτολεμαϊκής Αιγύπτου.Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, το νησί χάθηκε κάτω από τα κύματα περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ., έπειτα από έναν καταστροφικό σεισμό ανοιχτά της Κρήτης το 365 μ.Χ., ο οποίος προκάλεσε τεράστια τσουνάμι στη Μεσόγειο. Σήμερα, ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε βάθος πέντε μέτρων.