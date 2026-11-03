Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του ηλικιωμένου που βρέθηκε νεκρός τον περασμένο Αύγουστο

Ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός την 1η Αυγούστου 2026 μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες και αρχικά, ο θάνατός του εκτιμήθηκε ότι προκλήθηκε από πα...



Το σενάριο της ληστείας και οι αντιφάσεις του γιου



Για την υπόθεση, που μεταξύ άλλων απασχόλησε την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, είχε δώσει συνέντευξη ο γιος του θύματος, από την οποία προέκυψαν ερωτήματα γύρω από την πρώτη του επίσκεψη του στο σπίτι του θανάτου.



Όταν η δημοσιογράφος τού επισήμανε την αντίφαση ανάμεσα στην περιγραφή του και στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, εκείνος επικαλέστηκε κενά μνήμης.



«Επειδή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας εδώ και τόσα χρόνια, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και μετά τα ξεχνάω. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα την Πέμπτη το βράδυ, στις 30 Ιουλίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αφού με δείχνει όμως η κάμερα νωρίτερα, σίγουρα πήγα. Απλώς μου διαφεύγει», ανέφερε.



Πάντως από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί εξέταζαν τις σχέσεις πατέρα και γιου, καθώς ήταν γνωστές οι μεταξύ τους προστριβές και εντάσεις.



Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Οι αναλύσεις DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το βιολογικό υλικό αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την πορεία της διερεύνησης.

Ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός την 1η Αυγούστου 2026 μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες και αρχικά, ο θάνατός του εκτιμήθηκε ότι προκλήθηκε από παθολογικά αίτια. Όμως αυτή η εκτίμησης, άλλαξε στην πορεία…Τα ιατροδικαστικά ευρήματα έδειξαν δολοφονία, καθώς ο 68χρονος είχε πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιά από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Αυτά τα χτυπήματα, προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία και οδηγήθηκε στο θάνατο ο άνδρας από τις Σέρρες.Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (3/11/26) εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του νεκρού άνδρα, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό.Οι αστυνομικοί, πήγαν στο σπίτι του 36χρονου και τον συνέλαβαν, με τον άνδρα να παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.