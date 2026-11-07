Έλληνας κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν στο Λονδίνο – Παρακολουθούσε δημοσιογράφο με κρυφή κάμερα σε δέντρο

Ενώπιον του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου, γνωστού ως Old Bailey, εμφανίστηκε την Παρασκευή ο 46χρονος Έλληνας που κατηγορε...



Η σύλληψη και η κατηγορία για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών



Συνελήφθη τον Μάιο του 2026 σε παραθαλάσσια πόλη της νότιας Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατά την αστυνομική ανάκριση.



Οι βρετανικές αρχές τον κατηγορούν για ενέργειες που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας και αφορούν την παροχή συνδρομής σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.



Μετά τη σημερινή εμφάνισή του στο δικαστήριο, αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τη δίκη του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2027.



Στο επίκεντρο το τηλεοπτικό δίκτυο Iran International



Ο δημοσιογράφος που φέρεται να αποτέλεσε στόχο της παρακολούθησης εργάζεται στο Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λονδίνο, γνωστό για την επικριτική του στάση απέναντι στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.



Οι ιρανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει το δίκτυο τρομοκρατική οργάνωση, ενώ το μέσο έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ανησυχιών για την ασφάλεια των εργαζομένων του.



Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή σχέδια επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η υπόθεση του 46χρονου Έλληνα αναμένεται να εξεταστεί αναλυτικά στη δίκη του, με τις κατηγορίες να παραμένουν προς το παρόν αναπόδεικτες.

Ενώπιον του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου του Λονδίνου, γνωστού ως Old Bailey, εμφανίστηκε την Παρασκευή ο 46χρονος Έλληνας που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε παρακολουθήσεις δημοσιογράφου στη Βρετανία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, που οι βρετανικές αρχές συνδέουν με το Ιράν.Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος, αρνούμενος την κατηγορία που αντιμετωπίζει βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας.Σύμφωνα με το Reuters, ο κατηγορούμενος, ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και διέμενε στο Μόναχο της Γερμανίας κατά τον χρόνο της σύλληψής του, είχε κατηγορηθεί επισήμως τον Μάιο του 2026.Κατά τη σημερινή διαδικασία εμφανίστηκε με τη βοήθεια διερμηνέα της ρωσικής γλώσσας και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και να δηλώσει ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία.Η κρυφή κάμερα μέσα σε κάλτσα που είχε τοποθετηθεί σε δέντροΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιούνταν η παρακολούθηση.Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg, ο 46χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα τοποθετημένη μέσα σε κάλτσα, την οποία είχε στερεώσει σε δέντρο.Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος επιτηρούσε τοποθεσίες στο Λονδίνο και στο Μπράιτον, οι οποίες συνδέονταν με δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Iran International.Κατά το κατηγορητήριο, ο 46χρονος ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, με σκοπό να πραγματοποιήσει τις παρακολουθήσεις.Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι οι ενέργειές του έγιναν για λογαριασμό του Ιράν, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει αποδειχθεί δικαστικά.