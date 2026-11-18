Ο Δήμος Μελβούρνης επέτρεψε στους Σκοπιανούς να συμμετάσχουν στην παρέλαση του Φεστιβάλ «Moomba 2027», με τον Ήλιο της Βεργίνας, τον οπ...





Το έμβλημα μιλά από μόνο του! Διεκδικούν τον Ήλιο της Βεργίνας, αλλά και… τη μισή Ελλάδα. Ο Δήμος Μελβούρνης όχι μόνο αναγνώρισε το δικαίωμά τους να χρησιμοποιήσουν το σύμβολο, αλλά ζήτησε και συγγνώμη επειδή αρχικά το αμφισβήτησε. Πηγή:



Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ήλιος της Βεργίνας εμφανίζεται σε εμβλήματα οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνοδευόμενος από χάρτες της λεγόμενης «ευρύτερης Μακεδονίας», οι οποίοι περιλαμβάνουν ακόμη και το ήμισυ της ελληνικής επικράτειας.



Με άλλα λόγια, όχι μόνο χρησιμοποιούν ένα σύμβολο που έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως ελληνικό, αλλά προβάλλουν και εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Και αυτό, σύμφωνα με τον Δήμο, αποτελεί «ανθρώπινο δικαίωμά τους».



Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε συνέχεια της επίσημης συγγνώμης που ζήτησε ο Δήμος από τη βορειομακεδονική κοινότητα για την απαγόρευση χρήσης της συγκεκριμένης σημαίας στην παρέλαση του 2026. Η συγγνώμη συνοδεύτηκε από την αποδοχή των συστάσεων ανεξάρτητης αξιολόγησης, καθώς και από την πρόσκληση προς την κοινότητα να συμμετάσχει στην παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba 2027, με τη δυνατότητα να επιδείξει το επίμαχο σύμβολο.



Για την ελληνική παροικία, ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια διαφωνία για τη σημαία που θα κυματίζει σε μια πολιτιστική παρέλαση.



Συνδέεται με την ιστορική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας και, κυρίως, με το δικαίωμα των Ελλήνων Μακεδόνων να βλέπουν την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα να γίνεται σεβαστή.



Ένα σύμβολο με ελληνική ιστορική ταυτότητα



Ο Ήλιος της Βεργίνας δεν αποτελεί ένα τυχαίο πολιτιστικό έμβλημα. Πρόκειται για αρχαίο σύμβολο που συνδέθηκε διεθνώς με την αρχαία Μακεδονία μετά την ανακάλυψη, το 1977, της χρυσής λάρνακας στον βασιλικό τάφο της Βεργίνας, ο οποίος αποδίδεται στον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.



Για τον Ελληνισμό και ιδιαίτερα για τους Μακεδόνες, το σύμβολο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς.



Η χρήση του στη σημαία της τότε Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από το 1992 έως το 1995, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Έπειτα από τη σχετική διακρατική αντιπαράθεση, το σύμβολο αφαιρέθηκε από τη σημαία, ενώ η Συμφωνία των Πρεσπών, το 2018, συμπεριέλαβε ειδικές προβλέψεις για την αποφυγή χρήσης συμβόλων που συνδέονται με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.



Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτό γιατί η απόφαση του Δήμου Μελβούρνης προκαλεί προβληματισμό στην ελληνική παροικία.



Η αντίδραση της Παμμακεδονικής Ένωσης



Η Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτώριας εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Μελβούρνης χειρίστηκε το ζήτημα, ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.



Στην ανακοίνωσή της, με τίτλο «City of Melbourne did not consult the Macedonians», η Ένωση υποστηρίζει ότι, ενώ ο Δήμος ισχυρίζεται πως προχώρησε σε διαβούλευση με τη «μακεδονική κοινότητα», δεν απευθύνθηκε στους εκπροσώπους των Ελλήνων Μακεδόνων.



Ο πρόεδρος της Ένωσης, Παναγιώτης (Peter) Στεφανίδης, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα Φεστιβάλ που υποτίθεται ότι προάγει την αρμονική συνύπαρξη, κινδυνεύει να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης και διακρίσεων.



Από την πλευρά τους, αρκετοί παράγοντες της Ομογένειας, με τους οποίους επικοινώνησε ο «Νέος Κόσμος», δήλωσαν ότι οι συμπολίτες μας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία έχουν, φυσικά, κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στην παρέλαση και να εκφράζουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραβλέπονται οι ιστορικές ευαισθησίες των Ελλήνων Μακεδόνων.



Η Παμμακεδονική επισημαίνει ότι η χρήση συμβόλων που συνδέονται με την αρχαία ελληνική Μακεδονία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ιστορικές και πολιτιστικές διαστάσεις του ζητήματος.



Η συγνώμη του Δήμου



Στις 16 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμος Μελβούρνης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα των σημαιών στο πλαίσιο της παρέλασης Moomba 2026.



Μετά τις σχετικές καταγγελίες, ο Δήμος ανέθεσε στην Kristen Hilton Advisory, εταιρεία που ιδρύθηκε από την πρώην Επίτροπο Ίσων Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βικτώριας, Kristen Hilton, τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης.



Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις καλές προθέσεις του προσωπικού και την προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της κοινωνίας.



Ο Δήμος αναγνώρισε ότι η απόφασή του είχε σημαντικό και ακούσιο αρνητικό αντίκτυπο στη βορειομακεδονική κοινότητα, με πολλούς συμμετέχοντες, οικογένειες και εκπροσώπους της να αισθάνονται ότι η πολιτιστική τους ταυτότητα δεν έγινε σεβαστή.



Παράλληλα, αποδέχθηκε και τις εννέα συστάσεις της αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την καλύτερη ενσωμάτωση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση της διαχείρισης παραπόνων και την αναθεώρηση των κανονισμών της παρέλασης.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο της ανακοίνωσης στο οποίο ο Δήμος απευθύνει ρητή πρόσκληση προς τη συγκεκριμένη κοινότητα να συμμετάσχει στην παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba 2027, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρουσίασης της σημαίας με το «Άστρο του Κούτλες».



Οι Πανηγυρισμοί



Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Δήμου Μελβούρνης.



Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι FOMKUD Victoria, Macedonian Communities Council of Australia, Nasha Makedonija και άλλοι εκπρόσωποι της κοινότητας ευχαρίστησαν τον Δήμο για τη συγγνώμη που ζήτησε, καθώς και για την αποδοχή των συστάσεων της ανεξάρτητης αξιολόγησης.



Υπενθύμισαν ότι περίπου 80 νέοι δεν συμμετείχαν στην παρέλαση του 2026, καθώς δεν τους επετράπη να παρουσιάσουν τη σημαία τους. Όπως αναφέρουν, τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί επί μήνες για την εκδήλωση, συμμετέχοντας σε πρόβες και προετοιμάζοντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους, με αποτέλεσμα να αισθανθούν απογοήτευση και αποκλεισμό.



Η συμμετοχή τους στη Moomba 2027, με την παρουσίαση της «σημαίας του Κούτλες», χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις οργανώσεις ως αποτέλεσμα του διαλόγου και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων της κοινότητάς τους.



Το ζήτημα της Ισότητας



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρέμβαση της Σχολής Ελληνικού Χορού και Πολιτισμού «Μανασής» (MANASIS School of Greek Dance and Culture), η οποία έχει μακρά ιστορία συμμετοχής στις εκδηλώσεις της Moomba.



Όπως αναφέρει, κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 εκπροσωπούσε τον Ελληνισμό της Μελβούρνης στο Φεστιβάλ.



Το 2025 επέστρεψε στη διοργάνωση, ύστερα από πολυετή απουσία οργανωμένης ελληνικής συμμετοχής, παρουσιάζοντας και τη σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας ως σύμβολο του ελληνικού μακεδονικού στοιχείου.



Το 2026, όταν ο Δήμος ζήτησε από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά εθνικές σημαίες, η Σχολή «Μανασής» συμμορφώθηκε με την οδηγία, χωρίς να προχωρήσει σε αντιπαράθεση.



Ωστόσο, μετά την απόφαση του Δήμου να επιτρέψει στη βορειομακεδονική κοινότητα να παρουσιάσει στην παρέλαση Moomba 2027 το σύμβολο που αποκαλεί «Άστρο του Κούτλες» και το οποίο είναι γνωστό στην ελληνική πλευρά ως Ήλιος της Βεργίνας, η Σχολή «Μανασής» ζητά επίσημες διευκρινίσεις για το αν θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι και για την ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει το σύμβολο ως μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνικής Μακεδονίας.



Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία του ζητήματος.



Εάν η πολιτιστική έκφραση αποτελεί δικαίωμα, τότε θα πρέπει να ισχύει ισότιμα για όλες τις κοινότητες. Δεν μπορεί να αναγνωρίζεται το δικαίωμα μιας κοινότητας να παρουσιάζει τη σημαία της, την ίδια στιγμή που μια άλλη καλείται να αποδεχθεί περιορισμούς ως προς την προβολή ενός συμβόλου που θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής της ταυτότητας.



Η πολυπολιτισμικότητα δεν μπορεί να είναι επιλεκτική



Η παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba αποτελεί μια εκδήλωση για όλους τους κατοίκους της Μελβούρνης. Η επιτυχία της βασίζεται στην αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων και ιστορικών διαδρομών.



Ωστόσο, η αρμονική συνύπαρξη δεν μπορεί να διασφαλιστεί με αποφάσεις που δημιουργούν αισθήματα άνισης μεταχείρισης. Ούτε μπορεί να οικοδομηθεί όταν οι ευαισθησίες μιας κοινότητας αναγνωρίζονται, ενώ οι προβληματισμοί μιας άλλης παραμένουν αναπάντητοι.



Η ελληνική παροικία δεν ζητά τον αποκλεισμό καμίας κοινότητας. Ζητά σεβασμό στην ιστορία της, ισότιμη μεταχείριση και σαφείς κανόνες που θα ισχύουν για όλους.



Ο Δήμος Μελβούρνης καλείται, επομένως, να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα που θέτει η Σχολή «Μανασής» και συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής παροικίας:



Η πολυπολιτισμικότητα δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν σε όλα. Σημαίνει, όμως, ότι όλοι δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό.



Και αυτό είναι κάτι που ο Δήμος Μελβούρνης καλείται πλέον να αποδείξει στην πράξη, καταλήγει το δημοσίευμα του Νέου Κόσμου.

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Echedoros.blog Το έμβλημα μιλά από μόνο του! Διεκδικούν τον Ήλιο της Βεργίνας, αλλά και… τη μισή Ελλάδα. Ο Δήμος Μελβούρνης όχι μόνο αναγνώρισε το δικαίωμά τους να χρησιμοποιήσουν το σύμβολο, αλλά ζήτησε και συγγνώμη επειδή αρχικά το αμφισβήτησε. Πηγή: http://www.mcca.org.au Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ήλιος της Βεργίνας εμφανίζεται σε εμβλήματα οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνοδευόμενος από χάρτες της λεγόμενης «ευρύτερης Μακεδονίας», οι οποίοι περιλαμβάνουν ακόμη και το ήμισυ της ελληνικής επικράτειας.Με άλλα λόγια, όχι μόνο χρησιμοποιούν ένα σύμβολο που έχει διεθνώς αναγνωριστεί ως ελληνικό, αλλά προβάλλουν και εδαφικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Και αυτό, σύμφωνα με τον Δήμο, αποτελεί «ανθρώπινο δικαίωμά τους».Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε συνέχεια της επίσημης συγγνώμης που ζήτησε ο Δήμος από τη βορειομακεδονική κοινότητα για την απαγόρευση χρήσης της συγκεκριμένης σημαίας στην παρέλαση του 2026. Η συγγνώμη συνοδεύτηκε από την αποδοχή των συστάσεων ανεξάρτητης αξιολόγησης, καθώς και από την πρόσκληση προς την κοινότητα να συμμετάσχει στην παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba 2027, με τη δυνατότητα να επιδείξει το επίμαχο σύμβολο.Για την ελληνική παροικία, ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται σε μια διαφωνία για τη σημαία που θα κυματίζει σε μια πολιτιστική παρέλαση.Συνδέεται με την ιστορική μνήμη, την πολιτιστική κληρονομιά της Μακεδονίας και, κυρίως, με το δικαίωμα των Ελλήνων Μακεδόνων να βλέπουν την ιστορική και πολιτιστική τους ταυτότητα να γίνεται σεβαστή.Ο Ήλιος της Βεργίνας δεν αποτελεί ένα τυχαίο πολιτιστικό έμβλημα. Πρόκειται για αρχαίο σύμβολο που συνδέθηκε διεθνώς με την αρχαία Μακεδονία μετά την ανακάλυψη, το 1977, της χρυσής λάρνακας στον βασιλικό τάφο της Βεργίνας, ο οποίος αποδίδεται στον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.Για τον Ελληνισμό και ιδιαίτερα για τους Μακεδόνες, το σύμβολο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς.Η χρήση του στη σημαία της τότε Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από το 1992 έως το 1995, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Έπειτα από τη σχετική διακρατική αντιπαράθεση, το σύμβολο αφαιρέθηκε από τη σημαία, ενώ η Συμφωνία των Πρεσπών, το 2018, συμπεριέλαβε ειδικές προβλέψεις για την αποφυγή χρήσης συμβόλων που συνδέονται με την αρχαία ελληνική κληρονομιά.Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτό γιατί η απόφαση του Δήμου Μελβούρνης προκαλεί προβληματισμό στην ελληνική παροικία.Η Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτώριας εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος Μελβούρνης χειρίστηκε το ζήτημα, ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.Στην ανακοίνωσή της, με τίτλο «City of Melbourne did not consult the Macedonians», η Ένωση υποστηρίζει ότι, ενώ ο Δήμος ισχυρίζεται πως προχώρησε σε διαβούλευση με τη «μακεδονική κοινότητα», δεν απευθύνθηκε στους εκπροσώπους των Ελλήνων Μακεδόνων.Ο πρόεδρος της Ένωσης, Παναγιώτης (Peter) Στεφανίδης, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα Φεστιβάλ που υποτίθεται ότι προάγει την αρμονική συνύπαρξη, κινδυνεύει να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης και διακρίσεων.Από την πλευρά τους, αρκετοί παράγοντες της Ομογένειας, με τους οποίους επικοινώνησε ο «Νέος Κόσμος», δήλωσαν ότι οι συμπολίτες μας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία έχουν, φυσικά, κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν στην παρέλαση και να εκφράζουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραβλέπονται οι ιστορικές ευαισθησίες των Ελλήνων Μακεδόνων.Η Παμμακεδονική επισημαίνει ότι η χρήση συμβόλων που συνδέονται με την αρχαία ελληνική Μακεδονία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ιστορικές και πολιτιστικές διαστάσεις του ζητήματος.Στις 16 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμος Μελβούρνης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα των σημαιών στο πλαίσιο της παρέλασης Moomba 2026.Μετά τις σχετικές καταγγελίες, ο Δήμος ανέθεσε στην Kristen Hilton Advisory, εταιρεία που ιδρύθηκε από την πρώην Επίτροπο Ίσων Ευκαιριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βικτώριας, Kristen Hilton, τη διενέργεια ανεξάρτητης αξιολόγησης.Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά τις καλές προθέσεις του προσωπικού και την προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της κοινωνίας.Ο Δήμος αναγνώρισε ότι η απόφασή του είχε σημαντικό και ακούσιο αρνητικό αντίκτυπο στη βορειομακεδονική κοινότητα, με πολλούς συμμετέχοντες, οικογένειες και εκπροσώπους της να αισθάνονται ότι η πολιτιστική τους ταυτότητα δεν έγινε σεβαστή.Παράλληλα, αποδέχθηκε και τις εννέα συστάσεις της αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την καλύτερη ενσωμάτωση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση της διαχείρισης παραπόνων και την αναθεώρηση των κανονισμών της παρέλασης.Ιδιαίτερη σημασία έχει το σημείο της ανακοίνωσης στο οποίο ο Δήμος απευθύνει ρητή πρόσκληση προς τη συγκεκριμένη κοινότητα να συμμετάσχει στην παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba 2027, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παρουσίασης της σημαίας με το «Άστρο του Κούτλες».Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Δήμου Μελβούρνης.Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι FOMKUD Victoria, Macedonian Communities Council of Australia, Nasha Makedonija και άλλοι εκπρόσωποι της κοινότητας ευχαρίστησαν τον Δήμο για τη συγγνώμη που ζήτησε, καθώς και για την αποδοχή των συστάσεων της ανεξάρτητης αξιολόγησης.Υπενθύμισαν ότι περίπου 80 νέοι δεν συμμετείχαν στην παρέλαση του 2026, καθώς δεν τους επετράπη να παρουσιάσουν τη σημαία τους. Όπως αναφέρουν, τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί επί μήνες για την εκδήλωση, συμμετέχοντας σε πρόβες και προετοιμάζοντας τις παραδοσιακές φορεσιές τους, με αποτέλεσμα να αισθανθούν απογοήτευση και αποκλεισμό.Η συμμετοχή τους στη Moomba 2027, με την παρουσίαση της «σημαίας του Κούτλες», χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις οργανώσεις ως αποτέλεσμα του διαλόγου και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων της κοινότητάς τους.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρέμβαση της Σχολής Ελληνικού Χορού και Πολιτισμού «Μανασής» (MANASIS School of Greek Dance and Culture), η οποία έχει μακρά ιστορία συμμετοχής στις εκδηλώσεις της Moomba.Όπως αναφέρει, κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 εκπροσωπούσε τον Ελληνισμό της Μελβούρνης στο Φεστιβάλ.Το 2025 επέστρεψε στη διοργάνωση, ύστερα από πολυετή απουσία οργανωμένης ελληνικής συμμετοχής, παρουσιάζοντας και τη σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας ως σύμβολο του ελληνικού μακεδονικού στοιχείου.Το 2026, όταν ο Δήμος ζήτησε από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά εθνικές σημαίες, η Σχολή «Μανασής» συμμορφώθηκε με την οδηγία, χωρίς να προχωρήσει σε αντιπαράθεση.Ωστόσο, μετά την απόφαση του Δήμου να επιτρέψει στη βορειομακεδονική κοινότητα να παρουσιάσει στην παρέλαση Moomba 2027 το σύμβολο που αποκαλεί «Άστρο του Κούτλες» και το οποίο είναι γνωστό στην ελληνική πλευρά ως Ήλιος της Βεργίνας, η Σχολή «Μανασής» ζητά επίσημες διευκρινίσεις για το αν θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι και για την ελληνική κοινότητα, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει το σύμβολο ως μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της ελληνικής Μακεδονίας.Εάν η πολιτιστική έκφραση αποτελεί δικαίωμα, τότε θα πρέπει να ισχύει ισότιμα για όλες τις κοινότητες. Δεν μπορεί να αναγνωρίζεται το δικαίωμα μιας κοινότητας να παρουσιάζει τη σημαία της, την ίδια στιγμή που μια άλλη καλείται να αποδεχθεί περιορισμούς ως προς την προβολή ενός συμβόλου που θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής και πολιτιστικής της ταυτότητας.Η παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba αποτελεί μια εκδήλωση για όλους τους κατοίκους της Μελβούρνης. Η επιτυχία της βασίζεται στην αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, παραδόσεων και ιστορικών διαδρομών.Ωστόσο, η αρμονική συνύπαρξη δεν μπορεί να διασφαλιστεί με αποφάσεις που δημιουργούν αισθήματα άνισης μεταχείρισης. Ούτε μπορεί να οικοδομηθεί όταν οι ευαισθησίες μιας κοινότητας αναγνωρίζονται, ενώ οι προβληματισμοί μιας άλλης παραμένουν αναπάντητοι.Η ελληνική παροικία δεν ζητά τον αποκλεισμό καμίας κοινότητας. Ζητά σεβασμό στην ιστορία της, ισότιμη μεταχείριση και σαφείς κανόνες που θα ισχύουν για όλους.Ο Δήμος Μελβούρνης καλείται, επομένως, να απαντήσει ξεκάθαρα στο ερώτημα που θέτει η Σχολή «Μανασής» και συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής παροικίας:Η πολυπολιτισμικότητα δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν σε όλα. Σημαίνει, όμως, ότι όλοι δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό.Και αυτό είναι κάτι που ο Δήμος Μελβούρνης καλείται πλέον να αποδείξει στην πράξη, καταλήγει το δημοσίευμα του Νέου Κόσμου.

Ο Δήμος Μελβούρνης επέτρεψε στους Σκοπιανούς να συμμετάσχουν στην παρέλαση του Φεστιβάλ «Moomba 2027», με τον Ήλιο της Βεργίνας, τον οποίο αποκαλούν «σημαία του Κούτλες», προκαλώντας αντιδράσεις στην ελληνική παροικία – Η Παμμακεδονική διαμαρτύρεται για την απουσία διαβούλευσης πριν από τη λήψη της απόφασηςΘύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις τάξεις της ελληνικής παροικίας η απόφαση του Δήμου Μελβούρνης να επιτρέψει στη βορειομακεδονική κοινότητα όχι μόνο να συμμετάσχει στην παρέλαση του Φεστιβάλ Moomba το 2027, αλλά και να παρουσιάσει τη σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας, γνωστό και ως Άστρο της Βεργίνας (ή Ήλιο του Κούτλες, όπως τον αποκαλούν όσοι κατάγονται από τα Σκόπια), γράφει σήμερα η ελληνική εφημερίδα της Αυστραλίας Νέος Κόσμος.Αναδημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο της εφημερίδας Νέος Κόσμος: