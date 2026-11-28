Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα υποδεχθεί τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στον φαληρικό όρμο, πριν από τον κατάπλου της δεύτερης ελληνικής...







Η αλλαγή σε σχέση με την υποδοχή της «ΚΙΜΩΝ»



Στις 15 Ιανουαρίου 2026, η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra είχε συνδεθεί με την εικόνα της «ΚΙΜΩΝ» να περνά ανάμεσα στο θωρηκτό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» και την τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ». Τα δύο πλοία είχαν βγει για την περίσταση στον φαληρικό όρμο, φέρνοντας στην ίδια εικόνα τρεις διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Η τελετή είχε συνεχιστεί στον Ναύσταθμο, όπου η φρεγάτα είχε περάσει κάτω από υδάτινη αψίδα τιμών.



Στην τελετή εκείνη είχε παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε βρεθεί στη γέφυρα και στο κατάστρωμα της φρεγάτας. Στη δήλωσή του είχε συνδέσει την άφιξη του πλοίου με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και είχε αναφερθεί στην προοπτική ένταξης των τριών επόμενων Belharra. Σχεδόν έντεκα μήνες αργότερα, η πρώτη από εκείνες τις τρεις φρεγάτες ολοκληρώνει το ταξίδι προς την Ελλάδα, με την «ΚΙΜΩΝ» να βρίσκεται ήδη στη δύναμη του Στόλου και να αναλαμβάνει την υποδοχή της.



Η εικόνα της Δευτέρας θα έχει στο επίκεντρο τα δύο πληρώματα της ίδιας κλάσης. Το πλήρωμα της «ΚΙΜΩΝ» έχει πίσω του τους πρώτους μήνες λειτουργίας της φρεγάτας στην Ελλάδα και συμμετοχή στην εκπαίδευση του Στόλου. Το πλήρωμα της «ΝΕΑΡΧΟΣ» φτάνει έχοντας αναλάβει το πλοίο στη Γαλλία και ολοκληρώσει τον πρώτο μεγάλο πλου του υπό ελληνική σημαία. Από τη Σαλαμίνα αρχίζει η περίοδος κατά την οποία η εμπειρία των δύο πληρωμάτων θα περάσει σε κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η αλλαγή σε σχέση με την υποδοχή της «ΚΙΜΩΝ»Στις 15 Ιανουαρίου 2026, η άφιξη της πρώτης ελληνικής Belharra είχε συνδεθεί με την εικόνα της «ΚΙΜΩΝ» να περνά ανάμεσα στο θωρηκτό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» και την τριήρη «ΟΛΥΜΠΙΑΣ». Τα δύο πλοία είχαν βγει για την περίσταση στον φαληρικό όρμο, φέρνοντας στην ίδια εικόνα τρεις διαφορετικές περιόδους της ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Η τελετή είχε συνεχιστεί στον Ναύσταθμο, όπου η φρεγάτα είχε περάσει κάτω από υδάτινη αψίδα τιμών.Στην τελετή εκείνη είχε παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε βρεθεί στη γέφυρα και στο κατάστρωμα της φρεγάτας. Στη δήλωσή του είχε συνδέσει την άφιξη του πλοίου με τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και είχε αναφερθεί στην προοπτική ένταξης των τριών επόμενων Belharra. Σχεδόν έντεκα μήνες αργότερα, η πρώτη από εκείνες τις τρεις φρεγάτες ολοκληρώνει το ταξίδι προς την Ελλάδα, με την «ΚΙΜΩΝ» να βρίσκεται ήδη στη δύναμη του Στόλου και να αναλαμβάνει την υποδοχή της.Η εικόνα της Δευτέρας θα έχει στο επίκεντρο τα δύο πληρώματα της ίδιας κλάσης. Το πλήρωμα της «ΚΙΜΩΝ» έχει πίσω του τους πρώτους μήνες λειτουργίας της φρεγάτας στην Ελλάδα και συμμετοχή στην εκπαίδευση του Στόλου. Το πλήρωμα της «ΝΕΑΡΧΟΣ» φτάνει έχοντας αναλάβει το πλοίο στη Γαλλία και ολοκληρώσει τον πρώτο μεγάλο πλου του υπό ελληνική σημαία. Από τη Σαλαμίνα αρχίζει η περίοδος κατά την οποία η εμπειρία των δύο πληρωμάτων θα περάσει σε κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης.



Από την ύψωση της σημαίας στη Λοριάν στον απόπλου από τη Βρέστη



Η «ΝΕΑΡΧΟΣ» φέρει την ελληνική σημαία από τις 30 Οκτωβρίου. Στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν πραγματοποιήθηκαν η ονοματοδοσία και η ύψωση της σημαίας, παρουσία του Νίκου Δένδια και της Γαλλίδας ομολόγου του Κατρίν Βοτρέν. Εκεί υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την ένταξη της «ΝΕΑΡΧΟΣ» στον Στόλο και το πλήρωμα επιβιβάστηκε στο πλοίο. Η τελετή της Δευτέρας σηματοδοτεί την άφιξη στη μόνιμη βάση της, έναν μήνα μετά την επίσημη ένταξη στη Γαλλία.



Μετά τη Λοριάν ακολούθησε η Βρέστη, όπου η φρεγάτα ολοκλήρωσε τη φόρτωση του οπλισμού της πριν αναχωρήσει με προορισμό την Ελλάδα. Στον αρχικό σχεδιασμό είχε εξεταστεί και η 27η Νοεμβρίου ως πιθανή ημερομηνία άφιξης. Τελικά, το πρόγραμμα διαμορφώθηκε για τις 30 Νοεμβρίου, ημερομηνία με βάση την οποία οργανώθηκαν τόσο η εν πλω υποδοχή στο Φάληρο όσο και το σκέλος του κατάπλου στη Σαλαμίνα.



Η «ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι η πρώτη ελληνική FDI που παραδόθηκε στη διαμόρφωση Standard 2. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται το ραντάρ Sea Fire, οι πύραυλοι Aster 30 για αεράμυνα περιοχής, οι Exocet για στόχους επιφανείας, το σύστημα εγγύς αυτοπροστασίας RAM και οι ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90. Η διαμόρφωση αυτή συνδυάζει στο ίδιο πλοίο δυνατότητες επιτήρησης, αεράμυνας, αυτοπροστασίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου. Η άφιξη της δεύτερης FDI επιτρέπει πλέον στο Πολεμικό Ναυτικό να οργανώσει την εκπαίδευση και την υποστήριξη της κλάσης με δύο πλοία στην Ελλάδα.







Τι ακολουθεί για τα δύο πληρώματα



Ο κατάπλους στη Σαλαμίνα ανοίγει το επόμενο στάδιο για τη «ΝΕΑΡΧΟΣ». Το πλήρωμά της έχει ήδη περάσει από την προετοιμασία στη Γαλλία και θα έχει ολοκληρώσει τον πλου προς την Ελλάδα. Στη βάση αρχίζει η καθημερινή δουλειά με τις υπόλοιπες Μονάδες του Στόλου, από τις εξόδους εκπαίδευσης και τη συμμετοχή σε ασκήσεις μέχρι την οργάνωση της τεχνικής υποστήριξης στον Ναύσταθμο. Σε αυτή τη φάση θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί με την «ΚΙΜΩΝ», τόσο εν πλω όσο και στη συντήρηση του πρώτου πλοίου της κλάσης.



Η προσθήκη δεύτερης φρεγάτας της ίδιας κλάσης αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προγραμματίζει ο Στόλος τις διαθεσιμότητές του. Οι περίοδοι εκπαίδευσης και συντήρησης μπορούν πλέον να κατανέμονται σε δύο πλοία, ενώ τα πληρώματα αποκτούν περισσότερες ευκαιρίες κοινής εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει για τους τεχνικούς, καθώς η εμπειρία από τη λειτουργία της «ΚΙΜΩΝ» δίνει σημείο αναφοράς για την υποστήριξη της «ΝΕΑΡΧΟΣ», με τις προσαρμογές που απαιτεί η διαμόρφωση Standard 2. Η αξία της κοινής κλάσης θα αποτυπωθεί σταδιακά στη συχνότητα με την οποία τα πλοία θα μπορούν να βγαίνουν στη θάλασσα και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Στόλου.



Η συγκέντρωση των πλοίων στη Σαλαμίνα έχει σημασία και για την προετοιμασία της τρίτης φρεγάτας. Κάθε νέα παράδοση απαιτεί στελέχωση πληρώματος, εκπαίδευση σε διαφορετικές ειδικότητες και προγραμματισμό της υποστήριξης στη στεριά. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των FDI, οι ανάγκες αυτές τρέχουν παράλληλα. Η εμπειρία που απέκτησε το Ναυτικό με την πρώτη φρεγάτα μπορεί πλέον να συμπληρωθεί με τα δεδομένα από τη δεύτερη, ώστε το προσωπικό που θα υποστηρίξει τη «ΦΟΡΜΙΩΝ» να έχει στη διάθεσή του την εμπειρία λειτουργίας δύο πλοίων.



Η κοινή εκπαίδευση αποκτά σημασία και για τα πληρώματα των υπόλοιπων Μονάδων. Οι φρεγάτες της νέας κλάσης θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαζί με πλοία που βρίσκονται ήδη χρόνια σε υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή περνά μέσα από την εξοικείωση με κοινές διαδικασίες και τη συνεννόηση ανάμεσα σε πληρώματα με διαφορετική εμπειρία και εξοπλισμό. Εκεί θα φανεί στην πράξη πόσο γρήγορα οι δυνατότητες της νέας φρεγάτας θα γίνουν μέρος της καθημερινής λειτουργίας του Στόλου.



Σε θαλάσσιες δοκιμές η «ΦΟΡΜΙΩΝ» και κοντά στην καθέλκυση η «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»



Στη Λοριάν βρίσκονται σε εξέλιξη οι θαλάσσιες δοκιμές της «ΦΟΡΜΙΩΝ», της τρίτης ελληνικής FDI. Οι δοκιμές αποτελούν στάδιο της προετοιμασίας για την παράδοση της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό.



Η ύψωση της ελληνικής σημαίας προγραμματίζεται για τις 17 Δεκεμβρίου, ενώ ο κατάπλους στην Ελλάδα τοποθετείται, βάσει του σημερινού σχεδιασμού, τον Μάρτιο του 2027.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έξοδο της «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», της τέταρτης ελληνικής Belharra, από τη δεξαμενή ναυπήγησης της Naval Group στη Λοριάν. Η καθέλκυση θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι εργασίες εξοπλισμού του πλοίου στην προβλήτα, πριν από τις δικές του θαλάσσιες δοκιμές. Η παράδοση της φρεγάτας προγραμματίζεται για το 2028.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα υποδεχθεί τη «ΝΕΑΡΧΟΣ» τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 στον φαληρικό όρμο, πριν από τον κατάπλου της δεύτερης ελληνικής Belharra στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, το πρόγραμμα της υποδοχής έχει οριστικοποιηθεί και προβλέπει ότι δίπλα στις δύο φρεγάτες θα αναπτυχθούν δύο πυραυλάκατοι τύπου Super Vita και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου εξοπλισμένα με πυραύλους Spike.Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η στρατιωτική ηγεσία.Η υποδοχή θα ακολουθήσει τη γενική διάταξη της τελετής που είχε οργανωθεί τον περασμένο Ιανουάριο για την άφιξη της «ΚΙΜΩΝ», με το εν πλω σκέλος στο Φάληρο και τη συνέχεια στον Ναύσταθμο.Αυτή τη φορά, το θωρηκτό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ» και η τριήρης «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Τον ρόλο του πλοίου υποδοχής θα αναλάβει η ίδια η «ΚΙΜΩΝ», η οποία θα συναντήσει τη δεύτερη ελληνική FDI στον Σαρωνικό και θα τη συνοδεύσει προς τη Σαλαμίνα.Πρώτα στο Φάληρο και στη συνέχεια στη ΣαλαμίναΣτο Φάληρο θα εκτυλιχθεί το εν πλω σκέλος της υποδοχής. Η «ΝΕΑΡΧΟΣ», που επιστρέφει από τη Γαλλία με ελληνικό πλήρωμα, θα συναντήσει την «ΚΙΜΩΝ» και τα τέσσερα σκάφη που έχουν οριστεί να πλαισιώσουν τις δύο φρεγάτες. Στη συνέχεια, η δεύτερη Belharra θα συνεχίσει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με τον κατάπλου της στη βάση του Στόλου.Η πρώτη ελληνική FDI να αναλαμβάνει την υποδοχή. Η σύνθεση έχει πλέον καθοριστεί. Οι δύο Super Vita και τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου θα πλαισιώσουν τις φρεγάτες στο Φάληρο, όπου θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί οι δύο Belharra του Πολεμικού Ναυτικού σε ελληνικά ύδατα.Η παρουσία των τεσσάρων σκαφών δίνει στην τελετή ευρύτερο χαρακτήρα για τον Στόλο. Οι Super Vita εκπροσωπούν τις ταχείες Μονάδες κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή των δύο μικρότερων σκαφών ανορθόδοξου πολέμου, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα φέρουν Spike. Η εμφάνισή τους δίπλα στις φρεγάτες θα δώσει δημόσια εικόνα της ενσωμάτωσης του συστήματος και σε μικρά σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού.