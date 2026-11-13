Ποιές είναι οι προτεραιότητες των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορια

Ποιες είναι οι προτεραιότητες των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπ...
Ποιες είναι οι προτεραιότητες των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας και τη συντήρηση κρίσιμων μέσων του Πολεμικού Ναυτικού για το επόμενο διάστημα:
Πολεμική Αεροπορία: Πύραυλοι Αέρος–Αέρος
Αρχικά έχουμε πρόγραμμα για στήριξη του υφιστάμενου οπλοστασίου (AIM-120C AMRAAM & AIM-9L Sidewinder). Η υποστήριξη και συντήρηση αυτών των πυραύλων διασφαλίζει την άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου των F-16. Οι AMRAAM καλύπτουν τις εμπλοκές μεγάλου βεληνεκούς (BVR - Beyond Visual Range), ενώ οι Sidewinder τις εμπλοκές μικρού βεληνεκούς (αερομαχίες).
Μελλοντικές Αποκτήσεις (AIM-120D, AIM-260 JATM & AIM-9X Block II)
Ο AIM-120D προσφέρει σημαντικά αυξημένη εμβέλεια και βελτιωμένη καθοδήγηση σε σχέση με την έκδοση C.
Ο AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) είναι ο διάδοχος του AMRAAM, σχεδιασμένος από τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει σύγχρονες απειλές μεγάλου βεληνεκούς. Η ένταξή του στο οπλοστάσιο των F-16 Viper και των μελλοντικών F-35 θα προσδώσει στρατηγικό πλεονέκτημα.
Ο AIM-9X Block II διαθέτει δυνατότητα «κλειδώματος» στόχου μετά την εκτόξευση (LOAL) και συνεργάζεται άψογα με τα συστήματα απεικόνισης επί κάσκας (JHMCS) των πιλότων.
Πολεμικό Ναυτικό: Υποβρύχια και Αντιπλοϊκοί Πύραυλοι
Εδώ έχουμε πρόγραμμα για την συντήρηση πυραύλων Exocet. Η συντήρηση των αντιπλοϊκών πυραύλων Exocet (που φέρονται από πλοία επιφανείας, υποβρύχια ή/και αεροσκάφη) είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της αποτρεπτικής ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Οι πύραυλοι Exocet δημιουργούν μια ισχυρή «ομπρέλα» άρνησης περιοχής (A2/AD), καθιστώντας εξαιρετικά ριψοκίνδυνη την παρουσία εχθρικών πλοίων επιφανείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο πύραυλος Exocet πετά ελάχιστα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό του από τα εχθρικά ραντάρ και μειώνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης της αντίπαλης αεράμυνας.
Η Ελλάδα αξιοποιεί την οικογένεια των πυραύλων Exocet από σχεδόν κάθε διαθέσιμη πλατφόρμα:
Πλοία Επιφανείας (MM40 Block 2, Block 3 & Block 3C). Εξοπλίζουν τις πυραυλακάτους (ΤΠΚ) κλάσης Ρουσσέν (Super Vita) καθώς και τις νέες φρεγάτες FDI HN (Belharra). Οι νεότερες εκδόσεις (Block 3 και 3C) διαθέτουν κινητήρα turbojet, εμβέλεια που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα και δυνατότητα προσβολής ακόμη και παράκτιων στόχων.
Φέρονται από τα μαχητικά Mirage 2000-5 και Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, προσδίδοντας δυνατότητα ταχύτατης κρούσης μεγάλου βεληνεκούς από αέρος.
Οι πύραυλοι διαθέτουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες ραντάρ και προωθητικά συστήματα που έχουν συγκεκριμένο όριο ζωής.
Η τακτική συντήρηση και αναβάθμιση από την κατασκευάστρια εταιρεία εξασφαλίζει ότι τα βλήματα παραμένουν επιχειρησιακά έτοιμα ανά πάσα στιγμή, επεκτείνοντας τον κύκλο ζωής τους χωρίς να απαιτείται άμεση αντικατάσταση του συνόλου του αποθέματος.
Με την ένταξη των νεότερων εκδόσεων Block 3C τόσο στις υφιστάμενες πυραυλακάτους όσο και στις φρεγάτες Belharra, η υποστήριξή τους ενοποιεί το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης του στόλου.
Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις μπαταρίες των Υποβρυχίων (Type 209 & Type 214). Οι μπαταρίες αποτελούν το «καύσιμο» των συμβατικών υποβρυχίων όταν βρίσκονται σε κατάδυση. Η έγκαιρη αντικατάστασή τους είναι ζωτικής σημασίας για την αυτονομία, την αθόρυβη πλεύση και την ασφάλεια των πληρωμάτων.
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