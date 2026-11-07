Πληροφορίες ότι η Γαλλική εταιρεία ενημέρωσε τα «παράκτια κράτη»! Γι αυτό λέει «όλα καλά, λύθηκε το πρόβλημα» ο Φιντάν...

Πληροφορίες των τελυταίων ωρών σχετικά με την έναρξη των ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους η γαλλική εταιρεία του έργου GSI, ενημέ...

Πληροφορίες των τελυταίων ωρών σχετικά με την έναρξη των ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους η γαλλική εταιρεία του έργου GSI, ενημέρωσε τα "παράκτια κράτη" που προφανώς και δεν είναι άλλα από την... τουρκία! Εκτός κι αν ενημερώθηκαν και Αίγυπτος και Λιβύη και Ισραήλ και Συρία και γιατί όχι και η Μάλτα και η Ιταλία!Και θα διακρίνετε την ειρωνία γιατί μιλάμε για σημείο εντός της Ελληνικής ΑΟΖ όπως έχει οριοθετηθεί από την χάρτη της Σεβίλλης, από την οποία δεν το κουνάμε ρούπι κι ας οριοθετήσει η τουρκία ΑΟΖ με το Μαρόκο ή τις Κανάριες Νήσους.Αυτή η ενημέρωση είναι προφανώς ο λόγος που ο Φιντάν πριν λίγη ώρα εμφανίστηκε "καθησυχαστικός" λέγοντας «Όλα καλά, το πρόβλημα λύθηκε» σε διάλογο του με Έλληνα ανταποκριτή.Την ίδια ώρα μάλιστα τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν πως το πρόβλημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το καλώδιο επιλύθηκε.Αμέσως μετά τις δηλώσεις Φιντάν ελληνικές διπλωματικές πηγές προχώρησαν στο εξής σχόλιο: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».Σε κάθε περίποτωση αν αυτή η μεταστροφή στο κλίμα και τις τουρκικές δηλώσεις έχει να κάνει με την ενημέρωση από την Γαλλική εταιρεία προς τις "παράκτιες χώρες" όπως λένε οι πληροφορίες, τότε θα πρέπει να δούμε και την μορφή και το περιεχόμενο της ενημέρωσης.