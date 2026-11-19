Στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ, στις κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στην καινοτομία και...

Στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ, στις κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, στην καινοτομία και στη συνεργασία για την περιφερειακή διασυνδεσιμότητα, αναφέρθηκε η πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι, μιλώντας την Τετάρτη στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.Η κ. Γιανάι έκανε επίσης ανασκόπηση των διμερών σχέσεων Ισραήλ και Ελλάδας υπογραμμίζοντας ότι «μαζί μπορούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου».Μίλησε για τη συνέχεια της συνεργασίας των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, έχει προχωρήσει υπό διαδοχικές κυβερνήσεις και διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες, στηριζόμενη σε κοινά στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι η προσήλωση στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις δημιουργεί ευκαιρίες. Το Ισραήλ έχει δείξει ότι η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες,» τόνισε.Αναφέρθηκε επίσης στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτο οικονομικό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια«Η οικονομική της ανάκαμψη (ενν. της Ελλάδας), η ανανεωμένη εμπιστοσύνη των επενδυτών, η πρόοδος στα δημόσια οικονομικά και ο αυξανόμενος ρόλος της ως σημαντικού οικονομικού κόμβου καταδεικνύουν την ικανότητά της να ξεπερνά τις προκλήσεις και να δημιουργεί ευκαιρίες για ανάπτυξη και επενδύσεις. Πίσω από αυτά τα επιτεύγματα βρίσκονται άνθρωποι: επιχειρηματίες που συνέχισαν την προσπάθειά τους κατά τη διάρκεια δύσκολων ετών, οικογένειες που έκαναν θυσίες και γενιές ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον εδώ, στην Ελλάδα,» είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην Ελληνική οικονομία.Διμερείς σχέσειςΣε ο,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, είπε ότι Ισραήλ και Ελλάδα έχουν οικονομίες με διαφορετικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά, πλεονεκτήματα και τεράστιες δυνατότητες να επιτύχουν περισσότερα μέσα από τη συνεργασία τους.Ειδικότερα, είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, ηγετική παρουσία στον ναυτιλιακό τομέα και ισχυρούς δεσμούς με τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το Ισραήλ, τόνισε, διαθέτει τεχνολογικές δυνατότητες, επιχειρηματική κουλτούρα και ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.Για την οικονομία του Ισραήλ είπε ότι παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιείται σε ένα απαιτητικό περιβάλλον ασφαλείας, έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και βιομηχανίας, η οποία όπως είπε, έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Ισραήλ ως παγκόσμιου κέντρου στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, των ιατρικών τεχνολογιών και της καινοτομίας στον τομέα των υδάτινων πόρων.«Η επιχειρηματική μας νοοτροπία, η οποία ενθαρρύνει την αμφισβήτηση των καθιερωμένων αντιλήψεων, τη δημιουργικότητα, τη σκέψη έξω από τα συνηθισμένα πλαίσια και την ανάληψη κινδύνων, σε συνδυασμό με την οικονομική δυναμική της Ελλάδας και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας της, δημιουργεί ευκαιρίες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη προηγμένων βιομηχανικών κλάδων και την ενίσχυση και των δύο οικονομιών,» είπε η πρέσβης του Ισραήλ και τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών ήδη αποδίδει καρπούς.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Γιανάι, το διμερές εμπόριο αυξήθηκε περισσότερο από 41% μεταξύ 2023 και 2024 και ειδικότερα από 920 εκατομμύρια δολάρια σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι τομείς της άμυνας και του τουρισμού. Οι ισραηλινές επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, είπε, ιδιαίτερα στους τομείς της φιλοξενίας, των ακινήτων, της ενέργειας και της τεχνολογίας.Η πρέσβης του Ισραήλ ενθάρρυνε επίσης τις ελληνικές εταιρείες να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Horizon Europe.Αμυντική συνεργασία και τουρισμόςΣημαντικές συμφωνίες και προγράμματα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» (Achilles Shield), δημιουργούν ευκαιρίες για τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, τη μεταφορά τεχνολογίας, την εγχώρια παραγωγή και τις δυνητικές εξαγωγές, είπε η κ. Γιανάι.«Αυτό είναι το είδος της συνεργασίας που θα πρέπει να επιδιώξουμε και σε άλλους τομείς: ενισχύοντας τις εγχώριες δυνατότητες, δημιουργώντας εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και παράγοντας μακροπρόθεσμη οικονομική αξία. Ο τουρισμός αποτελεί μια ακόμη σημαντική γέφυρα μεταξύ των κοινωνιών μας. Περισσότεροι από 620.000 Ισραηλινοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2024, ενώ ο αριθμός τους ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο το 2025,» είπε.Μίλησε για την προοπτική συνεργασίας στους τομείς της ναυτιλιακής και ενεργειακής τεχνολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης και της καινοτομίας.Για τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ είπε ότι έχει σημαντική περιφερειακή διάσταση, καθώς, οι τρεις χώρες έχουν αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας και της οικονομικής συνεργασίας.Ως σημαντικό παράδειγμα ανέφερε τον Great Sea Interconnector, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ υποστηρίζει σθεναρά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, το έργο θα διευρύνει τις διαθέσιμες ενεργειακές πηγές και θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις υπενθύμισαν πόσο ευάλωτες μπορεί να είναι οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, ο ενεργειακός εφοδιασμός και οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αναδεικνύοντας τη σημασία εναλλακτικών διαδρομών, αξιόπιστων υποδομών και ισχυρών συνεργασιών στην περιοχή.Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερης σημασίας τον IMEC, τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης, ο οποίος αποτελεί, όπως είπε, ένα στρατηγικό όραμα για τη σύνδεση της Ινδίας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης μέσω υποδομών μεταφορών, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), ενέργειας και ψηφιακών δικτύων.Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, αποτελεί φυσική πύλη εισόδου προς την Ευρώπη, χάρη στα λιμάνια της, τη ναυτιλιακή της βιομηχανία και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση, ενώ το Ισραήλ διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, ένα καινοτόμο επιχειρηματικό οικοσύστημα και διασυνδέσεις με τη Μέση Ανατολή.Καταλήγοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δύο χώρες μπορούν από κοινού να αναδείξουν την Ανατολική Μεσόγειο σε κόμβο που θα συνδέει την Ευρώπη, την Ινδία και την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ