Πόσο ευλογημένοι είμαστε... Κι όμως το φάρμακο - ασπίδα κατά του καρκίνου βρίσκεται καθημερινά στο τραπέζι μας!

Και όμως το φάρμακο- ασπίδα κατά του καρκίνου, βρίσκεται καθημερινά στο τραπέζι μας… Μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Rutgers και από τ...







Υπό κανονικές συνθήκες, τα κύτταρα που δεν χρησιμεύουν πια σε έναν ζωντανό οργανισμό περνούν μια διαδικασία που ονομάζεται απόπτωση, ένα είδος κυτταρικής “αυτοκτονίας”, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε 16 έως 24 ώρες.



Στην έρευνά τους για την επίδραση της ολεοκανθάλης στον άνθρωπο, οι επικεφαλής επιστήμονες Onica LeGendre, David Foster και Paul Breslin διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα όλων των μορφών καρκίνου, τα οποία μελετούσαν, χρειάζονταν μόλις 30 λεπτά έως μία ώρα για την ίδια διαδικασία. Υπέθεσαν, έτσι, ότι δεν ήταν δυνατόν να επρόκειτο για μία “τυπική” απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.









Μετά από πιο συγκεκριμένες έρευνες, διαπίστωσαν ότι η ολεοκανθάλη κατέστρεφε τα κέντρα αποβλήτων των καρκινικών κυττάρων, γνωστά και ως λυσοσώματα. Στην έρευνά τους για την επίδραση της ολεοκανθάλης στον άνθρωπο, οι επικεφαλής επιστήμονες Onica LeGendre, David Foster και Paul Breslin διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα όλων των μορφών καρκίνου, τα οποία μελετούσαν, χρειάζονταν μόλις 30 λεπτά έως μία ώρα για την ίδια διαδικασία. Υπέθεσαν, έτσι, ότι δεν ήταν δυνατόν να επρόκειτο για μία “τυπική” απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.Μετά από πιο συγκεκριμένες έρευνες, διαπίστωσαν ότι η ολεοκανθάλη κατέστρεφε τα κέντρα αποβλήτων των καρκινικών κυττάρων, γνωστά και ως λυσοσώματα.





Αυτά είναι μεγαλύτερα στα καρκινικά κύτταρα από ό,τι στα υγιή, ενώ είναι και πιο “εύθραυστα”. Σκοπός τους είναι να παρέχουν μια σταθεροποιητική λειτουργία στο κύτταρο.



Αφότου η ολεοκανθάλη κατέστρεφε τα λυσοσώματα των καρκινικών κυττάρων, εκείνα άρχισαν να καταρρέουν και να μην είναι σε θέση να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες με αποτέλεσμα να πεθαίνουν. Επιπροσθέτως, η ολεοκανθάλη δεν κατέστρεψε τα υγιή κύτταρα, παρά μόνο τα καρκινικά. Αν και αρχικά επηρεάστηκαν, τα υγιή κύτταρα επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία μετά από μία περίπου ημέρα.



Αν και υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στην συγκεκριμένη έρευνα, επειδή έγινε μόνο σε εργαστηριακό περιβάλλον με τεχνητές καλλιέργειες υγιών και καρκινικών κυττάρων και όχι σε ζωντανά πειραματόζωα ή ανθρώπους, εντούτοις οι συγγραφείς της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία αφήνουν πολλές υποσχέσεις για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Το σίγουρο πάντως είναι, πώς αυτή είναι μία ακόμα έρευνα, η οποία υπογραμμίζει τα ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά στην καταπολέμηση του καρκίνου.



πηγη: onmed, medicalland.gr









Και όμως το φάρμακο- ασπίδα κατά του καρκίνου, βρίσκεται καθημερινά στο τραπέζι μας…Μια νέα έρευνα από το πανεπιστήμιο Rutgers και από το κολέγιο Hunter στις ΗΠΑ έδειξε ότι το ελαιόλαδο περιέχει μια πολύ ξεχωριστή ουσία, η οποία στοχεύει και εξουδετερώνει συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα.Σύμφωνα με την σχετική έκθεση στην επιστημονική επιθεώρηση Molecular & Cellular Oncology, αυτή ουσία ονομάζεται oleocanthal (ολεοκανθάλη) και είναι μια χημική ένωση που ανήκει στην οικογένεια των φαινολών (αντιοξειδωτικά).