Ο Τραμπ επανεξετάζει το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν: Γιατί η 9η Νοεμβρίου θεωρείται η επικρατέστερη ημερομηνία

Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξ...



Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox Νews, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε δύο διαδοχικές συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη (4/11) και την Πέμπτη (5/11), προκειμένου να αξιολογήσει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του. Πρόκειται για τις πρώτες συζητήσεις του για τον πόλεμο μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες έφεραν το κόμμα της αντιπολίτευσης στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.



Στο τραπέζι βρίσκονται η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, η διατήρηση της οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει έναν νέο γύρο συγκρούσεων.



Η νέα Σελήνη της 9ης Νοεμβρίου και τα αμερικανικά σχέδια επίθεσηςΌπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Τραμπ ότι η Δευτέρα 9 Νοεμβρίου συμπίπτει με τη νέα Σελήνη στη Μέση Ανατολή, γεγονός που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει ελάχιστο έως καθόλου φως από το φεγγάρι.



Οι συνθήκες αυτές θεωρούνται ευνοϊκές για την πραγματοποίηση αεροπορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς το σκοτάδι μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη στις δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτές.



Η αναφορά στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια τελική απόφαση.



Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) έχει ήδη καταρτίσει σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και την επομένη των εκλογών.



Παράλληλα, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύδατα γύρω από το Ιράν, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού.





Τραμπ: «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αλλά ίσως χρειαστεί»Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πρόκειται να «λάβει μια απόφαση» σχετικά με την επανέναρξη του πολέμου, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο οι ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, ώστε να διασφαλίσουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει τερματιστεί οριστικά.



«Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο;», διερωτήθηκε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρόσθετων στρατιωτικών πληγμάτων που θα απέκλειαν τη δυνατότητα της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.



Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ακόμη πιο απειλητική γλώσσα. «Θα προτιμούσα να μην καταστρέψω την υπόλοιπη χώρα, αν είναι δυνατόν, αλλά ίσως χρειαστεί», δήλωσε. «Θα το μάθετε αρκετά σύντομα», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεών του.

Μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των αμερικανικών βομβαρδισμών, την ώρα που στελέχη της κυβέρνησής του επιχειρούν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη.