Η Αίγυπτος χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση με έδρα το Μοσχάτο...!!! Το Αραβοελληνικό Κέντρο Πολιτισμού παράρτημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας!

Πλοκάμια της Μουσουλμανιής Αδελφότητας και στην Ελλάδα; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Κάιρο εντάσσοντας σε λίστα με τρομοκρατικές οργα...









Το εν λόγω Κέντρο καταλαμβάνει την 27η θέση στον αιγυπτιακό κατάλογο, με χώρα αναφοράς την Ελλάδα και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα μας, ανάμεσά τους και του ΣΚΑΪ, ταυτίζεται με το Ελληνοαραβικό Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Κέντρο, που στεγάζεται στην οδό Κύπρου 2, στο Μοσχάτο. Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου από το δεύτερο ποινικό τμήμα του Ποινικού Δικαστηρίου του Καΐρου, το οποίο συνεδρίασε στην περιοχή Μπαντρ, στο πλαίσιο της υπόθεσης 11108/2026 της Ανώτατης Εισαγγελίας Κρατικής Ασφάλειας.





Η σχετική καταχώριση δημοσιεύθηκε στο φύλλο 250, συμπλήρωμα, της επίσημης αιγυπτιακής εφημερίδας Al-Waqa’i Al-Masriyya. Κατά το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων MENA, η ένταξη των συγκεκριμένων οργανώσεων και προσώπων στους καταλόγους έχει πενταετή διάρκεια. Η αναφορά στο ελληνικό κέντρο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης απόφασης, η οποία περιλαμβάνει ισλαμικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ολλανδία.





Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Συμβούλιο Μουσουλμάνων Ευρώπης, η οργάνωση Muslims of France, η Μουσουλμανική Ένωση Βρετανίας, η Γερμανική Ισλαμική Κοινότητα και η Ισλαμική Ένωση Σουηδίας. Στον ίδιο κατάλογο βρίσκονται επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Φετφά και Ερευνών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιμάμηδων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών.





Στα 36 φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Άνας Οσάμα Ταουφίκ αλ-Τικρίτι και ο Ιμπραήμ Φαρούκ Μοχάμεντ αλ-Ζαγιάτ.





Η σύγκρουση με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα





Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης της αιγυπτιακής κυβέρνησης με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την οποία το Κάιρο έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Οι αιγυπτιακές αρχές αντιμετωπίζουν ως δυνητική απειλή οργανώσεις που θεωρούν ότι συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ή συμβάλλουν στη διατήρηση της επιρροής της στο εξωτερικό.





Ωστόσο, η συμπερίληψη ενός φορέα στον συγκεκριμένο κατάλογο δεν αποδεικνύει αυτομάτως την εμπλοκή του σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιεύματα, δεν παρατίθεται εξατομικευμένη αιτιολογία για την ένταξη του κέντρου του Μοσχάτου, ούτε προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες που να δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του από την αιγυπτιακή Δικαιοσύνη.





Τι σημαίνει η απόφαση για την Ελλάδα





Βάσει του αιγυπτιακού νόμου 8/2015, η ένταξη στον κατάλογο μπορεί να επιφέρει σοβαρούς περιορισμούς, όπως απαγόρευση δραστηριοτήτων, αναστολή λειτουργίας, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση χρηματοδότησης, στο μέτρο που εφαρμόζεται η αιγυπτιακή δικαιοδοσία. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα δικαστικής προσβολής εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση. Η απόφαση, πάντως, δεν έχει αυτομάτως νομική ισχύ στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνεπάγεται απαγόρευση λειτουργίας του κέντρου στο Μοσχάτο ούτε ένταξή του στους ευρωπαϊκούς καταλόγους τρομοκρατικών οργανώσεων.





Μέχρι στιγμής, στα διαθέσιμα δημοσιεύματα δεν καταγράφεται επίσημη αντίδραση των ελληνικών αρχών ή δημόσια τοποθέτηση του ίδιου του φορέα. Το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποια συγκεκριμένα στοιχεία οδήγησαν την αιγυπτιακή Δικαιοσύνη να συμπεριλάβει το ελληνικό κέντρο στον κατάλογο; Η αποσαφήνιση της αιτιολογίας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αξιολόγηση τόσο της απόφασης όσο και των ενδεχόμενων προεκτάσεών της. Πηγή: Protagon.gr

Πλοκάμια της Μουσουλμανιής Αδελφότητας και στην Ελλάδα; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το Κάιρο εντάσσοντας σε λίστα με τρομοκρατικές οργανώσεις το Αραβοελληνικό Κέντρο Κουλτούρας και Πολιτισμού, με έδρα το Μοσχάτο! Το Arab-Greek Center for Culture and Civilization περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο τρομοκρατικών οντοτήτων της Αιγύπτου, κατόπιν απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου του Καΐρου, η οποία αφορά συνολικά 35 οργανώσεις και 36 φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες.