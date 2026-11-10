Σε λίγες μέρες ανεβάζει Ελληνική Σημαία και πλέει στα νερά μας ο Νέαρχος! Τέλη Νοεμβρίου κλειδώνουν Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος....

Έως τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η άφιξη της Belh@rra ΝΕΑΡΧΟΣ στα ελληνικά νερά. Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, ...



Από τους 8 στους 16 EXOCET;



Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, μπορεί να μην κατασκευάζονται πληθώρα πολεμικών πλοίων ανά τον κόσμο, όμως η τάση σ’ όσα παρουσιάζονται είναι να φέρουν όλο και περισσότερα όπλα, αλλά και όλα εκείνα τα σύγχρονα συστήματα που αφορούν την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών.



Σ’ ότι αφορά τις φρεγάτες Belh@rra, στο κατάστρωμα πίσω από την γέφυρα, εκεί που είναι τοποθετημένοι οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι EXOCET Block IIIc αναζητείται ο τρόπος και ο χώρος που θα τοποθετηθούν επιπλέον εκτοξευτές MM40.



Και με τον τρόπο αυτό οι πύραυλοι επιφανείας- επιφανείας της εμβέλειας των 200 plus χλμ, από 8 ίσως γίνουν ακόμη και 16.



Αρμόδιες πηγές έλεγαν ότι αυτό υπήρξε αρχικά ως σκέψη και έχει ήδη ζητηθεί η έρευνα που απαιτείται πάνω στο πλοίο για την πιθανότητα υλοποίησης αυτού του σχεδίου.



Ας μην ξεχνάμε και τις εξαγγελίες από την πολιτική ηγεσία σχετικά με τις Belh@rra οι οποίες αφορούσαν την μελλοντική προσθήκη στρατηγικών πυραύλων και την αναβάθμιση των φορέων από τους Sylver A50 σε A70. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από τον σχεδιασμό που φαίνεται ότι έχει μπει στο στόχαστρο των ειδικών του πολεμικού ναυτικού.



200 χλμ εμβέλειας διπλωματίας & ακριβείας σε θάλασσα και ξηρά



Το σχέδιο του Πολεμικού Ναυτικού για την προσθήκη επιπλέον αντιπλοϊκών πυραύλων EXOCET Block IIIc σημαίνει σημαντική κατακόρυφη αναβάθμιση των δυνατοτήτων κρούσης επιφανείας και προσβολής παράκτιων στόχων.



Ο πύραυλος EXOCET διατηρεί την εμβέλεια των 200 χιλιομέτρων χάρη στον κινητήρα turbojet. Και αυτή η εμβέλεια επιτρέπει στις Belh@rra να προσβάλουν εχθρικά πλοία από αποστάσεις ασφαλείας, πολύ πέρα από τον ορίζοντα, αλλά και να σχεδιαστούν σύνθετες τροχιές πτήσης. Με αυτό τον τρόπο ο πύραυλος να μην πετάξει σε ευθεία γραμμή, να παρακάμψει νησιά ή να επιτεθεί στο εχθρικό πλοίο από απρόσμενη κατεύθυνση, αιφνιδιάζοντας την άμυνά του.



Ο χώρος που υπάρχει στις φρεγάτες Belh@rra είναι συγκεκριμένος αλλά το σχέδιο αυτό θέλει να δώσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα σε παρατεταμένες επιχειρήσεις.



Η δε παρουσία των Exocet Block ΙΙΙc στις FDI μετατρέπει τις φρεγάτες σε «φονικές» πλατφόρμες κρούσης επιφανείας, κλειδώνοντας το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς προσφέρουν στο πολεμικό ναυτικό έναν πύραυλο που δεν μπορεί να παρεμβληθεί εύκολα και έχει δείξει την ικανότητά του να καταστρέψει στόχους τόσο στη θάλασσα όσο και βαθιά σε μια εχθρική ενδοχώρα.



Από την κλάση ΕΛΛΗ στην κλάση ΚΙΜΩΝ…



Οι φρεγάτες «ΕΛΛΗ» & «ΛΗΜΝΟΣ» ήταν τα πιο ισχυρά και βαριά οπλισμένα πλοία της κλάσης Kortenaer παγκοσμίως. Ναυπηγήθηκαν εξαρχής με σημαντικές τροποποιήσεις για λογαριασμό του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, διαθέτοντας διπλάσιο κύριο οπλισμό πυροβόλων και μεγαλύτερη ικανότητα υποστήριξης ελικοπτέρων σε σχέση με τα ολλανδικά πλοία της ίδιας κλάσης.



Οι φρεγάτες «ΕΛΛΗ» & «ΛΗΜΝΟΣ» φέρουν δεύτερο κύριο πυροβόλο, σε αντίθεση με τα ολλανδικά πλοία και τις υπόλοιπες μεταχειρισμένες Kortenaer που αγόρασε αργότερα η Ελλάδα. Το δεύτερο πυροβόλο είναι τοποθετημένο στην οροφή του υπόστεγου, προσφέροντας έτσι αυξημένη ισχύ πυρός και κάλυψη του οπίσθιου τόξου του πλοίου.



Τα δυο αυτά πλοία έχουν μεγαλύτερο υπόστεγο γεγονός που ήταν σημαντικό διότι μπορούσαν να φιλοξενούν δυο ελικόπτερα.



Σημαντική ήταν και η εγγύς αντιαεροπορική προστασία με την προσθήκη των δυο Phalanx Mk15 των 20mm. Όλα τα παραπάνω είχαν βοηθήσει κατά τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των μονάδων διότι απαιτήθηκαν λιγότερες εργασίες, μια και οι δυο αυτές φρεγάτες ήταν οι πιο ολοκληρωμένες και βαριά οπλισμένες της κλάσης.



Από το 1980 στο 2026, οι φρεγάτες κλάσης ΚΙΜΩΝ σε αντίθεση μ’ εκείνες της Γαλλίας έχουν 16 περισσότερα κελιά για τους πυραύλους ASTER 30 καθώς και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.



Στα του Ηλεκτρονικού Πολέμου για τις ελληνικές φρεγάτες έχει προβλεφθεί εξαρχής η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών (R-ECM / Digital Radar Electronic Countermeasures), παράλληλα με το σύστημα προειδοποίησης λέιζερ NLWS.



Για τις FDI του γαλλικού ναυτικού δεν είχε ενσωματωθεί ενεργό σύστημα παρεμβολών (R-ECM), δίνοντας προτεραιότητα στα συστήματα υποκλοπών και παθητικής προστασίας.

Έως τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η άφιξη της Belh@rra ΝΕΑΡΧΟΣ στα ελληνικά νερά.Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 27η Νοεμβρίου, αλλά αυτό εξαρτάται εν πολλοίς από τις καιρικές συνθήκες και την θάλασσα.Η δεύτερη ελληνική Belh@rra δεν έχει αποπλεύσει ακόμα από το Λοριάν με κατεύθυνση την Βρέστη, όπου θα παραλάβει τον οπλισμό της.Υπενθυμίζουμε ότι με παρόμοιο τρόπο και χρόνο είχε κινηθεί και η πρώτη FDI ΚΙΜΩΝ. Πληροφορίες της τελευταίας στιγμής αναφέρουν ότι πιθανόν ο απόπλους της φρεγάτας ΝΕΑΡΧΟΣ να γίνει στις 12 Νοεμβρίου.Στην Βρέστη πάντως, η νέα μονάδα του Στόλου θα οπλιστεί με όλα όσα της προσφέρει η διαμόρφωση Standard II και με γεμάτους τους φορείς θα ξεκινήσει το ταξίδι προς την Ελλάδα.Πάντως, η αναμενόμενη ένταξη στην δύναμη της Διοίκησης Φρεγατών μιας ακόμη ψηφιακής φρεγάτας με εντελώς νέες τεχνολογίες δεν είναι κάτι απλό.Και ιδίως όταν το πολεμικό ναυτικό ήδη σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξοπλιστούν οι φρεγάτες αυτές στο άμεσο μέλλον.Πληροφορίες που φτάνουν στην Hellasjournal μέσω στρατιωτικών πηγών αναφέρουν ότι το ναυτικό σκοπεύει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα προστεθούν επιπλέον όπλα. Υπενθυμίζουμε ότι οι υφιστάμενες Kortenaer ΕΛΛΗ & ΛΗΜΝΟΣ ήταν οι μόνες φρεγάτες με ιδιαίτερα ισχυρή οπλική διαμόρφωση για την εποχή τους και όλες αυτές οι παρεμβάσεις είχαν γίνει καθ’ υπόδειξη του ναυτικού.Το ίδιο έχει συμβεί και με τα πλοία της κλάσης ΚΙΜΩΝ διότι διαφέρουν σημαντικά από τις FDI του γαλλικού ναυτικού, όπου στο Marine Nationale έχουν παραδεχτεί την ανωτερότητα των μονάδων της Ελλάδας.Και μάλιστα οι Γάλλοι έχουν δηλώσει ότι παρεμβάσεις και ιδέες που εφαρμόστηκαν στις Belh@rra του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, θα εφαρμοστούν και στα πλοία της Γαλλίας κατά την πρώτη μεγάλη ακινησία.