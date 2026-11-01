Αυτοί ήταν ΠΑΝΤΑ οι κομμουνιστές! Οταν Ο Αρχιπροδότης Ζαχαριάδης Κατέδιδε από την Μόσχα Στους Αγγλους ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβα- Διγενή!









Ας δούμε τι λέει το έγγραφο: «Οι Αρχές στην Κύπρο θεωρούν μάλλον πιθανό ότι ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ, με το ψευδώνυμο Διγενής, είναι στην πραγματικότητα ένας πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού, συνταγματάρχης (ή στρατηγός), ο οποίος στη διάρκεια του πολέμου ήταν διοικητής της παραστρατιωτικής, αντικομμουνιστικής οργάνωσης “Χ”. Δυστυχώς πολύ λίγες πληροφορίες είναι γνωστές για την προσωπική εμφάνιση του Γρίβα στις αρχές ασφαλείας της Κύπρου και οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία γι’ αυτόν θα πρέπει να τη γνωρίζουν».Στο ανωτέρω έγγραφο δεν κατονομάζεται η πηγή πληροφοριών του Βρετανού πράκτορος. Ποια ήταν; Ο αρχιπροδότης τότε Γ.Γ. του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης, τον οποίο προσφάτως αποκατέστησαν οι μούμιες του Περισσού! Μιλώντας, λοιπόν, στον κουκουέδικο ραδιοφωνικό σταθμό «Ελεύθερη Ελλάδα», που εξέπεμπε από το παραπέτασμα, ο αρχικουκουές κατέδωσε δημοσίως τον «Διγενή». Ήταν 26 Απριλίου του 1955, 25 ημέρες μετά την έναρξη του αντιαποικιακού αγώνος της ΕΟΚΑ. Ιδού η ξεδιάντροπη κατάδοσις:«Πρέπει να ξεσκεπάσουμε τους εθνοπροδότες, κάτω από όποια μάσκα κι’ αν παρουσιάζονται, κι’ έτσι να τους απομονώσουμε. Σήμερα πια, που τα πασχαλιάτικα βαρελόττα σκάσαν και ο ψευτοδιγενής του Γρίβα ξεσκεπάστηκε, μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πρόκειται λοιπόν για τα παρακάτω: Τον Οκτώβρη του 1954, αξιωματικός του στρατού της Αθήνας εμφανίστηκε στην Κύπρο, όπου είπε ότι θα αρχίσει αντάρτικο και ότι τη δουλειά αυτή τη διευθύνει ο γνωστός αρχιχίτης Γρίβας».Λίγες ημέρες αργότερα, την Πρωτομαγιά, το δημοσιογραφικό όργανο του «αδελφού» ΑΚΕΛ “Νέος Δημοκράτης” συμπλήρωνε την κατάδοση Ζαχαριάδη:«Ο ψευτοδιγενής του αρχιχίτη Γρίβα κυκλοφόρησε και άλλο λαθρόβιο φυλλάδιο με το οποίο προσπαθεί να λερώσει το ΑΚΕΛ με τη ρετσινιά του “συνεργάτη” των Άγγλων… Ο Ψευτοδιγενής Χίτης επαινεί τους συνταγματόφιλους και χύνει όλη του τη χολή ενάντια στο ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που ξεσκέπασε τον ψευτοδιγενή και έδειξε στο λαό πως τα μάσκουλά του σκοπόν έχουν να συγκαλύψουν την προδοσία του Κυπριακού από μέρους της Παπαγικής Κυβέρνησης, τη γραμμή της παραχώρησης βάσεων στους Εγγλέζους, την τακτική συνταγματική προθεσμία και τη διάσπαση από μέρους του Αρχιεπισκόπου και της λεγόμενης Εθναρχίας… Ο ψευτοδιγενής, όργανο των Αγλλοαμερικανών ιμπεριαλιστών, υποτιμά τη νοημοσύνη του Κυπριακού λαού και νομίζει πως με τα μάσκουλά του και τις απειλές μπορεί να αλλοιώσει τα αδυσώπητα γεγονότα, να τρομοκρατήσει το λαό και να τον παρασύρει στα φιλοϊμπεριαλιστικά του σχέδια».