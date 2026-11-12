Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφ...

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός.Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας πήγε στο κτήμα του, όμως το μεσημέρι δεν επέστρεψε στο σπίτι του και οι δικοί του ανησύχησαν. Έτσι τον αναζήτησαν και τον βρήκαν νεκρό στο χωράφι του.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 78χρονος είχε ανεβεί σε δέντρο για να το κλαδέψει. Βρέθηκε πεσμένος και χωρίς αισθήσεις.Ακολούθησαν τραγικές στιγμές, με τους δικούς του ανθρώπους να μην μπορούν να πιστέψουν τον αιφνίδιο θάνατό του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στο χωριό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.Η νεκροψία- νεκροτομή θα δείξει την ακριβή αιτία του θανάτου του.