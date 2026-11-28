Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κλιμακώνει τον περιορισμό των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού στη χώρα, σ...



Σωματικές ποινές και κοινωνική διαστρωμάτωση



Πριν από λίγους μήνες εγκρίθηκε νομοθέτημα που επιτρέπει στους συζύγους να χτυπούν τις γυναίκες τους, εφόσον δεν προκαλείται βαριά σωματική βλάβη. Ο ποινικός κώδικας των 90 σελίδων, με την υπογραφή του Χιμπατουλάχ Ακχούντζαδα, ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, ορίζει διαφορετικά επίπεδα κυρώσεων ανάλογα με την κοινωνική τάξη.



Το άρθρο 9 κατατάσσει τον πληθυσμό σε τέσσερις ομάδες: κληρικούς λόγιους ουλάμα, την ελίτ ασράφ, τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα στρώματα. Δημιουργεί έτσι ένα σύστημα καστών όπου οι παραβάτες χωρίζονται σε ελεύθερους και σκλάβους, εξισώνοντας τις γυναίκες με τους σκλάβους.



Σκληρές πρόνοιες προβλέπουν ότι οι αφέντες ή σύζυγοι μπορούν να επιβάλλουν σωματικές ποινές στις συζύγους ή σε όσους υπάγονται σε αυτούς. Αντιθέτως, για αδίκημα κληρικού λόγιου ή μέλους της ελίτ προβλέπεται μόνο νουθεσία ή κλήση στο δικαστήριο.





Γυναίκες περπατούν κοντά σε υπαίθρια αγορά στην Καμπούλ του Αφγανιστάν





Για τη μεσαία τάξη η ίδια πράξη μπορεί να φέρει φυλάκιση, ενώ τα κατώτερα στρώματα υφίστανται σωματική τιμωρία και κράτηση.



Ο κώδικας αναθέτει τις βαριές ποινές σε θρησκευτικούς λειτουργούς, ενώ προτρέπει τους συζύγους σε ποινές κατά βούληση για ελαφρότερα παραπτώματα.



Στη βία κατά των γυναικών, το άρθρο 32 ορίζει ποινή φυλάκισης 15 ημερών μόνο εάν ο σύζυγος χτυπήσει με ραβδί προκαλώντας σοβαρή βλάβη, όπως τραύμα ή μελανιά, και η παθούσα το αποδείξει στο δικαστήριο. Για τη μεσαία τάξη η ίδια πράξη μπορεί να φέρει φυλάκιση, ενώ τα κατώτερα στρώματα υφίστανται σωματική τιμωρία και κράτηση.Ο κώδικας αναθέτει τις βαριές ποινές σε θρησκευτικούς λειτουργούς, ενώ προτρέπει τους συζύγους σε ποινές κατά βούληση για ελαφρότερα παραπτώματα.Στη βία κατά των γυναικών, το άρθρο 32 ορίζει ποινή φυλάκισης 15 ημερών μόνο εάν ο σύζυγος χτυπήσει με ραβδί προκαλώντας σοβαρή βλάβη, όπως τραύμα ή μελανιά, και η παθούσα το αποδείξει στο δικαστήριο.



Γάμος ανηλίκων και οικονομική εξαθλίωση



Η αντίφαση έγκειται στο ότι οφείλει να παραμένει ολόσωμα καλυμμένη ενώ αποδεικνύει τα σημάδια μπροστά στον δικαστή, συνοδευόμενη από άνδρα, συχνά τον ίδιο τον σύζυγο.



Ο νέος κώδικας δεν καταδικάζει ούτε απαγορεύει τη σεξουαλική ή ψυχολογική κακοποίηση, ενώ τις εμποδίζει να βρουν καταφύγιο στους δικούς τους ανθρώπους για να γλιτώσουν από την οικογενειακή βία.



Τον Μάιο αναγνωρίστηκε ο γάμος ανηλίκων μέσω νέου οικογενειακού πλαισίου με κανόνες για νεαρές κοπέλες.



Ο κανονισμός των 31 άρθρων περιγράφει τη λύση γάμων βάσει θρησκευτικών και νομικών προϋποθέσεων, όπως γάμους ανηλίκων, θηλασμό, χωρισμό, αγνοούμενους συζύγους, αποστασία και μοιχεία.



Μητέρες μαζί με μωρά στην Καμπούλ του Αφγανιστάν



Το άρθρο 5 προβλέπει ότι γάμος ανηλίκου που συμφωνείται από συγγενείς εκτός πατέρα ή παππού ισχύει νομικά, εφόσον ταιριάζει κοινωνικά ο σύζυγος και δίνεται κατάλληλη προίκα.



Μετά την εφηβεία επιτρέπεται αίτημα ακύρωσης μόνο δικαστικά, αναφέρει το μέσο Amu TV.



Το κείμενο ορίζει ότι η σιωπή μιας ανύπαντρης κοπέλας λογίζεται ως συναίνεση, σε αντίθεση με όσους έχουν παντρευτεί ξανά.



Παράλληλα, οι γυναίκες σηκώνουν δυσανάλογα το βάρος της φτώχειας, καθώς πατέρες πουλάνε ανήλικα κορίτσια σε ηλικιωμένους για λίγα χρήματα και τρόφιμα.



Η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει, με τρεις στους τέσσερις κατοίκους να μην καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Το άρθρο 5 προβλέπει ότι γάμος ανηλίκου που συμφωνείται από συγγενείς εκτός πατέρα ή παππού ισχύει νομικά, εφόσον ταιριάζει κοινωνικά ο σύζυγος και δίνεται κατάλληλη προίκα.Μετά την εφηβεία επιτρέπεται αίτημα ακύρωσης μόνο δικαστικά, αναφέρει το μέσο Amu TV.Το κείμενο ορίζει ότι η σιωπή μιας ανύπαντρης κοπέλας λογίζεται ως συναίνεση, σε αντίθεση με όσους έχουν παντρευτεί ξανά.Παράλληλα, οι γυναίκες σηκώνουν δυσανάλογα το βάρος της φτώχειας, καθώς πατέρες πουλάνε ανήλικα κορίτσια σε ηλικιωμένους για λίγα χρήματα και τρόφιμα.Η κατάσταση αναμένεται να χειροτερεύσει καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει, με τρεις στους τέσσερις κατοίκους να μην καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κλιμακώνει τον περιορισμό των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού στη χώρα, σβήνοντας τα ονόματά τους και αντικαθιστώντας τα με εκφράσεις όπως «γιαγιά» ή «κατσίκα».Κοινό ρεπορτάζ των Zan News και Guardian φέρνει στο φως πως το υγειονομικό προσωπικό στην επαρχία Μπαλχ έλαβε εντολή να αποκαλεί τις γυναίκες μπίμπι, όρος που σημαίνει γιαγιά. Αρμόδιοι παράγοντες τόνισαν ότι η πρακτική οφείλει να τηρείται ακόμη και στις συνταγές φαρμάκων.Η Λάλα Οσμάνι, Αφγανή αγωνίστρια που διαμένει στη Γερμανία, ανέφερε στην El Pais ότι οι αρχές χρησιμοποιούν επίσης χαρακτηρισμούς όπως «κατσίκες» και «αγελάδες». Σε άλλες περιπτώσεις, πρόσθεσε, καταγράφονται σε κρατικά έγγραφα ως σύζυγος ή κόρη κάποιου άρρενος συγγενή.Επιπλέον, σε αρκετά μέρη του κράτους η δημόσια αναφορά του ονόματος μιας γυναίκας εκλαμβάνεται ως προσβολή της τιμής του συζύγου ή του σπιτικού της, με αποτέλεσμα να λείπει συχνά από τα μνήματα, σύμφωνα με τη Daily Mail.Πρόκειται για ακόμη ένα χτύπημα στα δικαιώματα των γυναικών υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Τα κορίτσια και οι ενήλικες υποχρεούνται σε αυστηρή ενδυμασία, ακόμη και το καλοκαίρι όταν ο υδράργυρος αγγίζει τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ οφείλουν πάντοτε να κινούνται με ανδρική συνοδεία.