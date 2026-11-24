Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και ευλάβεια εορτάστηκε η μεγάλη Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Παναγίας...









Η εορτή των Εισοδίων υπενθυμίζει την ολοκληρωτική αφιέρωση της Παναγίας στον Θεό από τα παιδικά της χρόνια και αποτελεί διαχρονικό πρότυπο πίστης, υπακοής και εμπιστοσύνης στο θέλημα του Κυρίου.



Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκε επίσης μνημόσυνο στο Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, με αναφορά στη θυσία και την προσφορά των ηρωικώς πεσόντων και όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Η εορτή των Εισοδίων υπενθυμίζει την ολοκληρωτική αφιέρωση της Παναγίας στον Θεό από τα παιδικά της χρόνια και αποτελεί διαχρονικό πρότυπο πίστης, υπακοής και εμπιστοσύνης στο θέλημα του Κυρίου.Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκε επίσης μνημόσυνο στο Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, με αναφορά στη θυσία και την προσφορά των ηρωικώς πεσόντων και όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και ευλάβεια εορτάστηκε η μεγάλη Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπαντανάσσης στη Μαλούντα.Της πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, με τη συμμετοχή κληρικών και την παρουσία πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο και να ζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες της.