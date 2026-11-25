Ένα νέο δίκτυο ηλεκτρονικών αισθητήρων και συστημάτων επιτήρησης σχεδιάζεται να ενισχύσει την παρουσία και τις δυνατότητες παρακολούθησης ...



Προϋπολογισμός 26 εκατ. ευρώ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση



Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, στα 26 εκατομμύρια ευρώ.



Η χρηματοδότησή του εντάσσεται σε ευρωπαϊκό ταμείο, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της φύλαξης των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων.



Τα νέα συστήματα φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο επίπεδο επιτήρησης για το Πολεμικό Ναυτικό, λειτουργώντας ως τα ηλεκτρονικά «μάτια και αυτιά» του στο Αιγαίο.



Η αξιοποίηση τόσο παθητικών όσο και ενεργητικών μέσων θα επιτρέπει τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση πιθανών απειλών, ενισχύοντας συνολικά την επιχειρησιακή εικόνα στις ελληνικές θάλασσες.

Πηγή: skai.gr

Ένα νέο δίκτυο ηλεκτρονικών αισθητήρων και συστημάτων επιτήρησης σχεδιάζεται να ενισχύσει την παρουσία και τις δυνατότητες παρακολούθησης του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την ταυτοποίηση πιθανών απειλών.Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Δημήτρης Ιωαννίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα συνδυάζει παθητικούς και ενεργητικούς αισθητήρες, δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο επιτήρησης των ελληνικών θαλασσών.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, η Ελλάδα πρόκειται να προμηθευτεί τουλάχιστον 10 παθητικούς αισθητήρες, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα σημεία του Αιγαίου και της Αττικής. Αποστολή τους θα είναι ο εντοπισμός εκπομπών από ραντάρ και η αποκάλυψη, καθώς και η ταυτοποίηση πιθανών απειλών.Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων συστημάτων είναι ότι θα μπορούν να εντοπίζουν ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές χωρίς να εκπέμπουν τα ίδια σήματα. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν πληροφορίες χωρίς να αποκαλύπτουν τη θέση τους σε αντίπαλα συστήματα επιτήρησης.Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στους παθητικούς αισθητήρες. Προβλέπει επίσης την προμήθεια 10 ραντάρ επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας, τα οποία θα ενισχύσουν την ικανότητα παρακολούθησης εκτεταμένων θαλάσσιων περιοχών.Παράλληλα, στο ίδιο σύστημα θα ενταχθούν έξι ηλεκτροοπτικά συστήματα, που θα επιτρέπουν την παρατήρηση και την επιτήρηση τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, ακόμη και υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.Ο συνδυασμός των διαφορετικών τεχνολογιών αναμένεται να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες, ενισχύοντας τις δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων.