Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στον Ζαν-Λικ Μελανσόν – «Εξαιρετικά εχθρική στάση», λέει το γαλλικό ΥΠΕΞ

Την έντονη αντίδραση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προκάλεσε η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στ...

Την έντονη αντίδραση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προκάλεσε η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ηγέτη του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ανυπότακτη Γαλλία (LFI).Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας χαρακτήρισε την απόφαση «δημαγωγική», ασκώντας σφοδρή κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση.Η απαγόρευση εισόδου επιβλήθηκε στον Μελανσόν με την αιτιολογία ότι έχει επιδείξει, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, «εξαιρετικά εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ».Αιχμές Μπαρό τόσο κατά του Ισραήλ όσο και κατά της Ανυπότακτης ΓαλλίαςΣτη δημόσια τοποθέτησή του, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δεν περιορίστηκε στην καταδίκη της ισραηλινής απόφασης, αλλά άσκησε κριτική και στον τρόπο με τον οποίο η Ανυπότακτη Γαλλία τοποθετείται απέναντι στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.«Αυτή η δημαγωγική απόφαση, που προέρχεται από μια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ευνοεί εκείνους που, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία, ζουν από την εργαλειοποίηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.Με τη δήλωσή του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι με την επιλογή της ενισχύει πολιτικά εκείνους τους οποίους ο ίδιος επικρίνει για εργαλειοποίηση της σύγκρουσης.Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η τοποθέτηση του Μπαρό αναδεικνύει τη διπλή κριτική που ασκεί, αφενός προς το Ισραήλ για την απαγόρευση εισόδου και αφετέρου προς την Ανυπότακτη Γαλλία για τη στάση της στο συγκεκριμένο ζήτημα.