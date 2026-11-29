Πλέον, οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν την εθνική τους άμυνα αποκλειστικά με βάση τις απειλές του παρελθόντος, όπως ένα στρατιωτικό πλήγμα στο έδαφ...



Οι κατηγορίες είναι οι εξής:



Επίπεδο 0 – Λευκό: Περιστατικό που δεν έχει επιβεβαιωθεί ή είναι ασήμαντο.



Επίπεδο 1 – Πράσινο: Περιστατικό που είναι απίθανο να έχει ευρύτερες συνέπειες.



Επίπεδο 2 – Κίτρινο: Περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες.



Επίπεδο 3 – Πορτοκαλί: Περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία.



Επίπεδο 4 – Κόκκινο: Σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες.



Επίπεδο 5 – Μαύρο: Άμεση απειλή για τις κρίσιμες υποδομές, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή τη ζωή Αμερικανών πολιτών.



Πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ



Σύμφωνα με το σχέδιο, μια Ενιαία Ομάδα Συντονισμού για Θέματα Κυβερνοασφάλειας θα αναλάμβανε τον συντονισμό των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού περιστατικού στον κυβερνοχώρο.



Το FBI θα ηγούνταν των προσπαθειών για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της απειλής, ενώ η CISA θα παρείχε τεχνική υποστήριξη στους οργανισμούς που θα είχαν πληγεί. Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών θα συνέλεγαν και θα ανέλυαν πληροφορίες σχετικά με την απειλή.



Η Πέιτον προέτρεψε τις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους μέσω ασκήσεων προσομοίωσης, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχουν οι επιθέσεις χάκερ σε εξοπλισμό συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, όπως τα συστήματα ψύξης.



«Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα προλάβουμε τους κακούς. Ποιο είναι το σχέδιό μας αν συμβεί το χειρότερο; Πώς κάνουμε τηλεφωνικές κλήσεις; Πώς συνεχίζουμε να λειτουργούμε όταν η υπηρεσία είναι περιορισμένη; Αν δεν έχουμε καθόλου υπηρεσία, και όχι απλώς περιορισμένη, πώς θα είναι η κατάσταση; Πώς επικοινωνούμε με τους ανθρώπους;».









Οι ομοσπονδιακές οδηγίες για την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν τη διατήρηση αποθεμάτων τροφίμων, νερού, φαρμάκων και μετρητών, καθώς και την εξασφάλιση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και αντιγράφων σημαντικών εγγράφων.



Η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας του FBI, προειδοποίησε επίσης ότι οι εγκληματίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών.



«Θα αρχίσουν να εμφανίζονται απατεώνες που θα τηλεφωνούν στους ανθρώπους, προσποιούμενοι ότι είναι από την τράπεζα, προσπαθώντας να κλέψουν τα χρήματά τους εν μέσω του χάους», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις και, ταυτόχρονα, να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο διακοπής της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι τηλεπικοινωνίες. Οι ομοσπονδιακές οδηγίες για την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συνιστούν τη διατήρηση αποθεμάτων τροφίμων, νερού, φαρμάκων και μετρητών, καθώς και την εξασφάλιση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας και αντιγράφων σημαντικών εγγράφων.Η Σίνθια Κάιζερ, πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του τμήματος κυβερνοασφάλειας του FBI, προειδοποίησε επίσης ότι οι εγκληματίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τις εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών.«Θα αρχίσουν να εμφανίζονται απατεώνες που θα τηλεφωνούν στους ανθρώπους, προσποιούμενοι ότι είναι από την τράπεζα, προσπαθώντας να κλέψουν τα χρήματά τους εν μέσω του χάους», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις και, ταυτόχρονα, να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο διακοπής της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι τηλεπικοινωνίες.

Πλέον, οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν την εθνική τους άμυνα αποκλειστικά με βάση τις απειλές του παρελθόντος, όπως ένα στρατιωτικό πλήγμα στο έδαφός τους, αλλά λαμβάνουν υπόψη και τις νέες προκλήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το ενδεχόμενο μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου.Σε ένα τέτοιο σενάριο οι ΗΠΑ θα γύριζαν αιώνες πίσω με ένα κλικ, καθώς οι χάκερς από το γραφείο τους θα παρέλυαν μια χώρα 300 εκατομμυρίων ανθρώπων, αφού θα διέκοπταν τις τηλεπικοινωνίες, την παροχή ηλεκτροδότησης και νερού. Ουσιαστικά, δεν θα λειτουργούσε τίποτα, ούτε το τηλέφωνο.Η πρώην επικεφαλής πληροφορικής του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, μίλησε στο Newsweek για το σχέδιο που επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου.Όπως είπε, οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών στον κυβερνοχώρο, το οποίο ονομάζεται «Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοεπιθέσεων» και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016.Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) δημοσίευσε ένα προσχέδιο επικαιροποίησης τον Δεκέμβριο του 2024, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2025.Το κυβερνητικό σύστημα ταξινόμησης της σοβαρότητας των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, το οποίο αποτελείται από έξι επίπεδα και περιλαμβάνεται στο σχέδιο, εκτείνεται από το επίπεδο μηδέν, που χαρακτηρίζεται ως «λευκό», έως το επίπεδο πέντε, που χαρακτηρίζεται ως «μαύρο».