Τρεις ανήλικοι Ρομά συνελήφθησαν σε δομή στη Λαμία - Έφτιαξαν αυτοσχέδιες βόμβες και έθεσαν σε κίνδυνο εκπαιδευτικό ΑμεΑ

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι Ρομά που έφτιαξαν αυτοσχέδιες βόμβες και προκάλεσαν τρεις εκρήξεις στον προαύλιο χώρο δομής παιδικής προστασί...



Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του Παραρτήματος Παιδικής Προστασίας Φθιώτιδας, όπου οι τρεις ανήλικοι φιλοξενούνταν προσωρινά στο Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.



Οι τρεις ανήλικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αναμειγνύοντας υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος με μικρές μπάλες αλουμινόχαρτου. Από την ανάμειξη των υλικών προκλήθηκε έκρηξη, η οποία προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο και έθεσε σε κίνδυνο τον εκπαιδευτικό ΑμεΑ, ηλικίας 40 ετών, που εργάζεται στη δομή και βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προκάλεσαν στη συνέχεια ακόμη δύο εκρήξεις, με τον ίδιο τρόπο, σε διαφορετικό σημείο του προαύλιου χώρου, συγκεκριμένα στα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου.



Στα σημεία όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρία φθαρμένα, κενά πλαστικά μπουκάλια.



Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός παρέδωσε στις Αρχές ένα ακόμη πλαστικό μπουκάλι, το οποίο περιείχε υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος. Το συγκεκριμένο μπουκάλι είχε εντοπιστεί το μεσημέρι στον χώρο του γραφείου της διευθύντριας του Παραρτήματος και κατασχέθηκε.



Οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν την Πέμπτη (12/10) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι Ρομά που έφτιαξαν αυτοσχέδιες βόμβες και προκάλεσαν τρεις εκρήξεις στον προαύλιο χώρο δομής παιδικής προστασίας στη Λαμία, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα εκπαιδευτικού με αναπηρία, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.