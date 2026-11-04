Γάζα: Παλαιστίνιοι πολιτοφύλακες καταδιώκουν τζιχαντιστές της Χαμάς... Υποστηρίζονται από το Ισραήλ!

Η ένοπλη αντίσταση κατά της Χαμάς εντείνεται στη Γάζα, με τοπικές πολιτοφυλακές -οι οποίες προηγουμένως υποστηρίζονταν από το Ισραήλ- να ...

Η ένοπλη αντίσταση κατά της Χαμάς εντείνεται στη Γάζα, με τοπικές πολιτοφυλακές -οι οποίες προηγουμένως υποστηρίζονταν από το Ισραήλ- να καταδιώκουν πλέον ανοιχτά τρομοκράτες της οργάνωσης.Μετά την αναφερόμενη απαγωγή τεσσάρων μελών της φατρίας του στη Χαν Γιούνις, ο ηγέτης της πολιτοφυλακής, Χουσάμ αλ Άσταλ, μίλησε αποκλειστικά στο C14, προειδοποιώντας τους κατοίκους της Γάζας να μην προσφέρουν καταφύγιο σε στελέχη της Χαμάς:«Το μήνυμά μας είναι ότι καλούμε όλο τον κόσμο να μην επιτρέπει σε τρομοκράτες της Χαμάς να μένουν μέσα στις σκηνές, γιατί ερχόμαστε».Ο αλ Άσταλ ανέλαβε την ευθύνη για επιχείρηση που έβαλε στο στόχαστρο στελέχη της Χαμάς που κρύβονταν ανάμεσα σε εκτοπισμένους πολίτες, την ώρα που ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη παρείχαν αεροπορική κάλυψη.Η Χαμάς κυβερνά από καιρό τη Γάζα μέσω του τρόμου, καταστέλλοντας βίαια κάθε διαφωνία, βασανίζοντας επικριτές της, ακόμη και εκτελώντας κατοίκους της Γάζας που κατηγορούνται για ανυποταξία.Τώρα, ένοπλες φατρίες εντός της Λωρίδας αμφισβητούν πλέον ανοιχτά την τρομοκρατική οργάνωση.«Θα φτάσουμε σε κάθε σκηνή όπου υπάρχουν τρομοκράτες», δήλωσε ο αλ Άσταλ.