Ψάρι ηλικίας 160 εκατομμυρίων ετών έβγαζε τη σάρκα των θυμάτων του με τα διαβολικά του δόντια

Τα Lampreys (Πετρομυζοντόμορφα) τρέφονται με σάρκα και αίμα από τα βάθη της προϊστορίας. Αυτά τα πλάσματα χωρίς σαγόνια, που μοιάζουν με...

Τα Lampreys (Πετρομυζοντόμορφα) τρέφονται με σάρκα και αίμα από τα βάθη της προϊστορίας. Αυτά τα πλάσματα χωρίς σαγόνια, που μοιάζουν με χέλια, έχουν για στόμα δίσκους αναρρόφησης επενδυμένους με δόντια, τους οποίους πολλά σύγχρονα είδη χρησιμοποιούν για να προσκολλώνται στην λεία τους και να ρουφάνε αίμα από τους ζωντανούς ξενιστές τους.Τώρα, εντυπωσιακά απολιθώματα από την Κίνα αποκάλυψαν ένα ζευγάρι μεγάλων απολιθωμένων Lampreys, τα οποία είχαν εξειδικευμένα μέρη στο στόμα τους για να βγάζουν την σάρκα από τα θύματά τους. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της εξέλιξης αυτών των ζώων σε εντυπωσιακά αρπακτικά.