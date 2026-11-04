Μουχλιασμένο φαγητο; Μάθετε ποιές τροφές πετάμε και ποιές μπορούμε να καταναλώσουμε









Η δρ Ailsa Hocking από τον οργανισμό “CSIRO Food and Nutritional Sciences” εξηγεί τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το μουχλιασμένο φαγητό.Το σκληρό τυρί είναι ένα από τα λίγα τρόφιμα όπου μπορείτε να κόψετε την μούχλα και να το καταναλώσετε με ασφάλεια. Η χαμηλή του περιεκτικότητα σε υγρασία και η πυκνή του δομή σημαίνει ότι μούχλα επιβιώνει συνήθως μόνο στην επιφάνεια, αντί να εξαπλώνεται μέσα στο τυρί.Αλλά και πολλά άλλα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του μουχλιασμένου ψωμιού, είναι καλύτερα να τα πετάμε. Εκτός του ότι η μούχλα μπορεί να επεκταθεί πέραν των περιοχών που μπορείτε να δείτε, αλλά σε ένα τρόφιμο με αρκετή υγρασία, όπως το γιαούρτι, μπορεί επίσης να έχει αναπτύξει επιβλαβή βακτήρια που συνδέονται με σοβαρή κρίση διάρροιας.Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερη υγρασία έχει μια τροφή, τόσο πιο επικίνδυνη είναι προς κατανάλωση, εφόσον έχει μουχλιάσει.Τροφές όπως τα μαγειρευτά κατσαρόλας, τα μαλακά φρούτα, τα λαχανικά και τα μαλακά τυριά μπορεί να έχουν μούχλα που αυξάνεται κάτω από την επιφάνειά τους.Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα πορώδη τρόφιμα, όπως το ψωμί και τα κέικ που έχουν μουχλιάσει. Όλα αυτά τα τρόφιμα πρέπει να πετιούνται αμέσως αν εντοπίσετε μούχλα στην επιφάνεια.Μουχλιασμένο φαγητό: Πετάξτε στα σκουπίδια τις παρακάτω τροφές, αν έχουν μουχλιάσει:Luncheon meat, μπέικον και χοτ-ντογκΓιαούρτι, ξινή κρέμα και μαλακό τυρίΜαλακά φρούτα και λαχανικάΨωμί και αρτοσκευάσματαΦυστικοβούτυρο, ξηροί καρποί και όσπριαΜαρμελάδες και ζελέΜουχλιασμένο φαγητό: Αυτές οι τροφές μπορούν να διασωθούν:Σκληρό σαλάμι: Απλά κόψτε μουχλιασμένο σημείο από την επιφάνειαΣκληρό τυρί: Κόψτε τουλάχιστον 2 εκατοστά γύρω και κάτω από το σημείο που έχει μουχλιάσει. Μην αφήνετε το μαχαίρι αγγίξει την μούχλα.Τα σκληρά φρούτα και λαχανικά: Οι μικρές κηλίδες μπορούν απλά να αποκοπούν.http://www.abc.net.auiatropedia