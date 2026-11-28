Ένα απλό ραδιόφωνο μπαταρίας ή χειροκίνητης φόρτισης, ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση γενικευμένης και παρατεταμέν...

Ένα απλό ραδιόφωνο μπαταρίας ή χειροκίνητης φόρτισης, ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση γενικευμένης και παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, όταν το διαδίκτυο και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παύουν να λειτουργούν. Ωστόσο, η ραδιοφωνική μετάδοση είναι ένας από τους ελάχιστους τρόπους ενημέρωσης που δεν σταματάει να λειτουργεί στην απώλεια ρεύματος ή σήματος.Την προμήθεια μιας τέτοιας συσκευής περιλαμβάνουν στις συστάσεις τους ειδικοί που εξετάζουν την προετοιμασία των πολιτών για ένα πιθανό «Black Sky Event», δηλαδή ένα ακραίο περιστατικό κατά το οποίο το ηλεκτρικό δίκτυο και άλλες βασικές υποδομές τίθενται εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.Ένα τέτοιο σενάριο δεν περιορίζεται σε μια συνηθισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, αλλά μια παρατεταμένη κατάρρευση των υποδομών θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, επηρεάζοντας την παροχή νερού, την αποχέτευση, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τη λειτουργία των καταστημάτων, τις μεταφορές και την κινητή τηλεφωνία.Το βρετανικό ηλεκτρικό δίκτυο, για παράδειγμα, δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα μια συνολική διακοπή τέτοιας έκτασης, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει την ύπαρξη συγκεκριμένης απειλής. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι, διατηρώντας στο σπίτι προμήθειες που θα τους επιτρέψουν να καλύψουν βασικές ανάγκες για τουλάχιστον 72 ώρες.Ο Andrew White, ειδικός στις τηλεπικοινωνίες και στα κέντρα δεδομένων, εξήγησε ότι το ραδιόφωνο FM θα μπορούσε να συνεχίσει να μεταδίδει πληροφορίες ακόμη και αν παρουσιαστεί εκτεταμένη βλάβη στα δίκτυα επικοινωνίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την πλημμύρα που έπληξε το Lancaster το 2015, όταν περίπου 61.500 άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός εξακολούθησε να εκπέμπει, χρησιμοποιώντας γεννήτρια.Εκτός από ένα ραδιόφωνο που δεν εξαρτάται από την ηλεκτρική παροχή, τα βασικά είδη που συνιστάται να υπάρχουν διαθέσιμα είναι πόσιμο νερό, φακός και τρόφιμα μακράς διάρκειας. Πρόκειται για προμήθειες που μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες σε περίπτωση που η λειτουργία των καθημερινών υπηρεσιών διακοπεί για αρκετές ημέρες.