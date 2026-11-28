Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Αττική την Κυριακή (29/11), καθώς η κακοκαιρία «Άργος» θα επηρεάσει και το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με...

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στην Αττική την Κυριακή (29/11), καθώς η κακοκαιρία «Άργος» θα επηρεάσει και το λεκανοπέδιο.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του γερμανικού προγνωστικού μοντέλου ICON-EU και του ελβετικού Swiss HD, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα.Τα δύο προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν ως προς την εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων στη βόρεια και βορειοδυτική Αττική, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας έως τα όρια με τη Βοιωτία.Στις συγκεκριμένες περιοχές, το ύψος της βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσει τοπικά τα 50-70 χιλιοστά μέσα σε μόλις έξι ώρες.Για λόγους σύγκρισης, στο Τατόι το μέσο ύψος βροχής για ολόκληρο τον Νοέμβριο είναι 60 χιλιοστά.Το ICON-EU εμφανίζει δεύτερη ζώνη ισχυρής βροχής από τη Γλυφάδα προς τη Βουλιαγμένη.Το Swiss HD δίνει χαμηλότερα ποσά σε αυτό το τμήμα της ακτής και τοποθετεί τα μεγαλύτερα ύψη δυτικότερα, μέσα στον Σαρωνικό. Και οι δύο χάρτες εμφανίζουν τοπικά πάνω από 80 χιλιοστά στον Σαρωνικό, σε διαφορετικά όμως σημεία.Για την Αθήνα και τον Πειραιά προβλέπονται επίσης βροχές, κατά τόπους ισχυρές.