Ασυνήθιστη απειλή της Αιγύπτου κατά της Τουρκίας: «Θα υποβάλουμε καταγγελία εναντίον σας στον ΟΗΕ»

Παρά τις καλές σχέσεις μεταξύ τους, η Αίγυπτος απειλεί την Τουρκία με υποβολή καταγγελίας εναντίον της στον ΟΗΕ. Η απειλή αυτή ήρθε μετά...

Παρά τις καλές σχέσεις μεταξύ τους, η Αίγυπτος απειλεί την Τουρκία με υποβολή καταγγελίας εναντίον της στον ΟΗΕ. Η απειλή αυτή ήρθε μετά την επικύρωση από τη Λιβύη, γείτονα της Αιγύπτου, της συμφωνίας θαλάσσιας κυριαρχίας μεταξύ αυτής και της Τουρκίας – η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την αιγυπτιακή οικονομία, γράφει σήμερα η ισραηλινή C14.Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε την τουρκική πρόταση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και τη δημιουργία ενός διαδρόμου μεταξύ των τουρκικών και των λιβυκών ακτών.Η συμφωνία «καθορίζει» ότι κάθε χώρα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εξερευνά, να κάνει γεωτρήσεις και να εξάγει φυσικούς πόρους (κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στην καθορισμένη περιοχή της, καθώς και να κατασκευάζει υποδομές και αγωγούς. Με άλλα λόγια: Η Τουρκία και η Λιβύη καταλαμβάνουν παράνομα διεθνή τμήματα της Μεσογείου Θάλασσας.Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αιγυπτιακή ανησυχία είναι ότι οι δύο χώρες ουσιαστικά θα εμποδίσουν την πρόσβασή τους σε φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε αιγυπτιακό θαλάσσιο έδαφος. Επιπλέον, η Αίγυπτος φοβάται ότι θα υποστούν ζημιά στις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Κύπρο – δύο χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να βλάψει με τη συμφωνία.Ωστόσο, η Αίγυπτος δεν θέλει να καταστρέψει τις σχέσεις με την Τουρκία. Οι δύο μουσουλμανικές χώρες συνεργάζονται σε πολλούς τομείς, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας, και η Αίγυπτος, στη δύσκολη θέση της, δεν θέλει να χάσει έναν βασικό σύμμαχο.Επομένως, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο μακριά θα φτάσει το Κάιρο με την απειλή κατά του Ερντογάν – ο οποίος δεν σκοπεύει να αποσυρθεί εύκολα από τη συμφωνία με τη Λιβύη, όπως σημειώνεται.C14.co.il