ΕΙΧΕ ΣΥΓΚΛΟΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ...!!! Σαν σήμερα στο Κωσταλέξι είχε αποκαλυφθεί ένα ασύλληπτο δράμα...

















Πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα, στο χωριό Κωσταλέξι Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολόκληρα χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της.Η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τους δημοσιογράφους πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ουσιαστικά κατηγορήθηκε όλο το χωριό, ότι αν και γνώριζε για τον εγκλεισμό δεν έκανε τίποτα για να ελευθερώσει την κοπέλα.Το Κωσταλέξι έγινε συνώνυμο με τη μιζέρια, την αθλιότητα και την απάνθρωπη συμπεριφορά.Οι αστυνομικοί και δημοσιογράφοι που άνοιξαν την πόρτα βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια τρομαγμένη φιγούρα. Έβγαζε άναρθρες κραυγές, καθώς τόσα χρόνια δεν είχε κάποιον να μιλήσει. Μπορούσε μόνο να ψελλίσει μερικές λέξεις. Ο 29χρονος εγκλεισμός της, της άφησε εμφανή ψυχολογικά προβλήματα.Η Ελένη Καρυώτη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, όπως λέγεται, έγραψε σ' ένα κομμάτι χαρτί το όνομα του ανθρώπου που αγαπούσε. Έγραψε το όνομα του δασκάλου.Τα αδέλφια της οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη και αθωώθηκαν.Οι γιατροί αποφάσισαν την μεταφορά της σε ψυχιατρικό ίδρυμα.Λίγα χρόνια αργότερα, η Ελένη Καρυώτη εξαφανίζεται κι έκτοτε αγνοείται η τύχη της.