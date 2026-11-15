ΕΚΑΝΕ ΠΙΣΩ... Ο μουσουλμάνος δήμαρχος του Λονδίνου δεν προσευχήθηκε στην τουρκεμένη Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία ότι περίμενε με ανυπομονησία την ευκαιρ...







Πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Χαν δήλωσε ότι περίμενε με ανυπομονησία την ευκαιρία να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία. Αυτή η δήλωση του Χαν, του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου του Λονδίνου, προσέλκυσε την προσοχή πριν από το ταξίδι του στην Τουρκία.



Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις αυτές, εικάζεται ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην μετατροπή του αρχαίου ναού σε τζαμί και άλλαξε τα σχέδιά του.



Ο Χαν, όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής στο Τζαμί Σουλταναχμέτ.



Έτσι, ακολουθώντας την προηγούμενη επιθυμία του να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία, προσκύνησε σε ένα άλλο σημαντικό τζαμί στην ιστορική χερσόνησο. Πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Χαν δήλωσε ότι περίμενε με ανυπομονησία την ευκαιρία να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία. Αυτή η δήλωση του Χαν, του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου του Λονδίνου, προσέλκυσε την προσοχή πριν από το ταξίδι του στην Τουρκία.Ωστόσο, μετά τις δηλώσεις αυτές, εικάζεται ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην μετατροπή του αρχαίου ναού σε τζαμί και άλλαξε τα σχέδιά του.Ο Χαν, όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής στο Τζαμί Σουλταναχμέτ.Έτσι, ακολουθώντας την προηγούμενη επιθυμία του να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία, προσκύνησε σε ένα άλλο σημαντικό τζαμί στην ιστορική χερσόνησο.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από την επίσκεψή του στην Τουρκία ότι περίμενε με ανυπομονησία την ευκαιρία να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία, τέλεσε, τελικά, την προσευχή της Παρασκευής στο Τζαμί Σουλταναχμέτ στην Κωνσταντινούπολη.Κοινοποιώντας φωτογραφίες από το ιστορικό τζαμί, ο Καν δημοσίευσε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας: «Να έχετε μια ευλογημένη Παρασκευή».Ο Χαν, ο οποίος επισκέφθηκε επίσης το Μεγάλο Παζάρι, συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Τζοσκούν Γιλμάζ, και τον Δήμαρχο του Φατίχ, Μεχμέτ Εργκούν Τουράν.Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία, τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής στο Τζαμί Σουλταναχμέτ στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την προσευχή, ο Χαν κοινοποίησε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο ιστορικό τζαμί στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στα αγγλικά: «Τζούμα Μουμπάρακ από το όμορφο Μπλε Τζαμί στην Κωνσταντινούπολη», ευχόμενος στους ακολούθους του μια ευλογημένη Παρασκευή. Η ανάρτηση του Χαν έγινε μια από τις αξιοσημείωτες στιγμές της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.