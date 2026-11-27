ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΗΔΟΥΣΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ... ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ... Από τους...













ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΠΗΔΟΥΣΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΛΙΓΟΥΣ... ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ...Από τους Ουρούκ του 2500 π.Χ. στους στρατιώτες του Κιμ Γιονγκ Ουν του σήμερα και από τους Ναζί έως τους Παρτιζάνους. Το γράφημα, διά χειρός Μάρτιν Βάργκιτς, δείχνει πως η παγκόσμια Ιστορία από τα πρώιμα στάδιά της έως και τις ημέρες μας γράφεται από την πολεμική ισχύ. Παρά το γεγονός ότι πλέον οι πόλεμοι δεν διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιούνταν στις απαρχές των αρχαίων πολιτισμών.Οι μεγαλύτεροι στρατοί είχαν χωρισμένοι βάσει της γεωγραφικής κατανομής τους (Δύση-Ανατολή). Έτσι από το δημοσίευμα του Business Insider βλέπουμε ανά εποχή ποιοι πολιτισμοί άνθισαν μέσα από το πρίσμα των στρατών που διέθεταν. Σε αυτούς βλέπουμε το στρατό των Περσών και της Ρώμης, αλλά ακόμα τη Δυναστεία των Μινγκ, της Ρωσίας και στη συνέχεια της ΕΣΣΔ, των ΗΠΑ, του γερμανικού Ράιχ επί Χίτλερ, για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή όπου η Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν κονταροχτυπιέται με την άσπονδη Νότια Κορέα.