Μας περνά αδιάφορο, το θεωρούμε δεδομένο, όμως χωρίς αυτό όλος ο κόσμος μας θα άλλαζε. Το ποντίκι είναι ένα από τα πιο χρήσιμα περιφερεια...

Μας περνά αδιάφορο, το θεωρούμε δεδομένο, όμως χωρίς αυτό όλος ο κόσμος μας θα άλλαζε. Το ποντίκι είναι ένα από τα πιο χρήσιμα περιφερειακά αντικείμενα ενός υπολογιστή, του χρωστάνε ευγνωμοσύνη οι απανταχού gamers και δημιουργήθηκε χάρη στον Douglas Englebart, πίσω στο 1968.

Σε μία εποχή που οι υπολογιστές βρίσκονταν ακόμη σ’ ένα πολύ πρώιμο στάδιο, αυτός ο εφευρέτης κοιτούσε στο μέλλον. Εκείνος σκέφτηκε πως θα ήταν ιδανικό να μπορούσαμε να συνδέσουμε τα πάντα με ένα μόνο καλώδιο.

Ο Englebart γεννήθηκε στο Portland του Oregon, πίσω στο 1925. Υπηρέτησε στο Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως μηχανικός στα ραντάρ. Επέστρεψε και σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός, ενώ συνέχισε με διδακτορικό στο πεδίο αυτό. Στόχος του, ήταν να βρει έναν τρόπο που θα βοηθούσε τους χρήστες υπολογιστών να μοιράζονται εύκολα τις πληροφορίες και να συνεργάζονται, χωρίς να χρειαστεί να σηκωθούν από τη θέση τους. Η μεγάλη του ανακάλυψη, μάλιστα, ήρθε την εποχή που εργαζόταν ως ερευνητής στο Stanford.





Η πρώτη συσκευή για το ποντίκι ήταν ιδιαίτερα απλή. Αποτελείτο από ξύλινο σκελετό και ροδάκια. Το σύγχρονο μοντέλο του Bill English ήρθε λίγο αργότερα, το 1972, ενώ η σημερινή του μορφή «γεννήθηκε» στα 90s.





Ο Englebart παρουσίασε το ποντίκι για πρώτη φορά το 1968, στο Συνέδριο Πληροφορικής του San Fransisco. Η εφεύρεσή του ήταν τόσο ενδιαφέρουσα που για χρόνια έμεινε γνωστή ως «Μητέρα των Εφευρέσεων». Τότε, έκανε λόγο για «έναν υπολογιστή που θα ζούσε ολόκληρη την ημέρα και θα αντιδρούσε σε κάθε δράση». Ρώτησε, όμως: «Πόσο θα σας ωφελούσε κάτι τέτοιο;». Η απάντηση που δίνουμε σήμερα, είναι «πάρα πολύ».



