Τα επιχειρησιακά σχέδια άμυνας και αντεπίθεσης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα που καταρτίζονται α...







Σάββας Ε. Χατζηπαρασκευάς



(Παρέμβαση με αφορμή την παραληρηματική δήλωση του επικεφαλής του τουρκικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ο οποίος απείλησε την Ελλάδα με απώλεια επί της κυριαρχίας των νησιών που έχουν στρατικοποιηθεί)



Το παραπάνω ήταν και παραμένει ΔΟΓΜΑ για εμενα και τον "Στόχο". Ακόμη και όταν λάβαμε πρώτοι και μόνοι και δημοσιεύσαμε την επακουμβιμένη τουρκική Φρεγάτα "Kemal Reis" δεν το κάναμε "ελαφρά τη καρδία". Ακόμη κι αν δεν ήταν μια χαρακτηρισμένη ή διαβαθμισμένη εικόνα η φωτογραφία της τσακισμένης τουρκικής ναυαρχίδας, εξετάσαμε πολλές παραμέτρους της δημοσιοποίησης της, πριν τελικά προβούμε στο τσάκισμα της τουρκικής προπαγάνδας, που μιλούσε για "πλήγμα" στη φρεγάτα "Λήμνος".



Γιατί αυτός ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός. Το τσάκισμα της τουρκικής προπαγάνδας...



Ως πρώην διαβαθμισμένος των Πληροφοριών στις Ειδικές Δυνάμεις γνωρίζω καλύτερα από τους περισσότερους, όχι μόνο για την νομική ευθύνη που εμπεριέχει μια ενέργεια δημοσιοποίησης απορρήτων, αλλά κυρίως για τις πληροφορίες που θα δώσουν στις αντίπαλες δυνάμεις, γιατί αυτό είναι το βασικό διακύβευμα.



Σε δημόσιο και στρατηγικό επίπεδο, ωστόσο, το αμυντικό δόγμα της χώρας, οι αμυντικές και επιθετικές αντιδράσεις είναι εως ένα βαθμό γνωστά και εξελίσσονται και μεταβάλονται ριζικά πλέον τα τελευταία χρόνια μέσω της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».



Που είμαστε εως τώρα...



Το ελληνικό δόγμα βασίζεται στην ενεργητική αποτροπή, την αεράμυνα περιοχής και την ικανότητα ταχείας ανακατάληψης ή αντεπίθεσης σε περίπτωση προσβολής κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυρίως μέσω των Δυνάμεων Ειδικού Πολέμου και των σχηματισμών ταχείας αντίδρασης. Και φυσικά της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.



Η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων αναμορφώνεται με τη δημιουργία 4 Ανώτατων Στρατιωτικών Διοικήσεων, την κατάργηση της 1ης Στρατιάς, την ενίσχυση των αμυντικών οχυρώσεων και τη σύσταση εξειδικευμένων Διοικήσεων Μη Επανδρωμένων Μέσων (drones)



Δίνεται έμφαση στη δημιουργία αυτόνομων αμυντικών θυλάκων στο Αιγαίο, με σύγχρονα αντιαεροπορικά και αντιπλοϊκά συστήματα («Ασπίδα του Αχιλλέα»), ώστε κάθε μονάδα να μπορεί να αμυνθεί και να αντεπιτεθεί τοπικά χωρίς να εξαρτάται από άμεση ενίσχυση από την ενδοχώρα.



Όμως δεν θα περιμένουμε στάσιμοι...



Αν αυτά σας μοιάζουν τελείως αμυντικά και πως η λογική αυτή μας στερεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, σημαντικό στοιχείο για μια αναμέτρηση... υπάρχει και κάτι άλλο.



Είναι η δυνατότητα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να πλήξουν στόχους σε μεγάλο στρατηγικό βάθος, εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιώσουν ότι αντίπαλες δυνάμεις συγκεντρώνονται και προπαρασκευάζουν επικείμενη επιθετική ενέργεια.



Το σενάριο του «προληπτικού πλήγματος» (pre-emptive strike) και της ενεργητικής αποτροπής δεν είναι κάτι που δεν έχουν στα τεφτέρια τους οι Ένοπλες Δυνάμεις.



Εάν η Άγκυρα κινητοποιήσει αποβατικά μέσα, μεταφέρει βαλλιστικούς πυραύλους (όπως Bora ή Tayfun) σε προωθημένες θέσεις και θέσει αποβατικές μονάδες κυρίως της "Στρατιάς του Αιγαίου" σε ετοιμότητα επίθεσης, η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα πλήξει πρώτη τις συγκεντρωμένες δυνάμεις πριν αυτές εκδηλώσουν την επίθεση. Αν η επίθεση χαρακτηριστεί αντικειμενικά, άμεσα επικείμενη, η απόφαση δεν θα είναι δύσκολη.



Σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν ήδη δεί το φως της δημοσιότητας, η πρωτοβουλία αυτή θα βασίζεται στα νέα οπλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας (όπως τα μαχητικά Rafale με πυραύλους SCALP EG και Meteor, τα F-16 Viper, οι πύραυλοι Spike NLOS και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου), τα οποία επιτρέπουν πλήγματα ακριβείας σε αποστάσεις 1.000 έως 1.500 χλμ.



Οι τούρκοι θεωρούν το ενδεχόμενο ελληνικού προληπτικού πλήγματος ως μετατόπιση της Αθήνας από το παραδοσιακό αμυντικό δόγμα. Και δεν έχουν τελείως άδικο. Αλλά αυτοί το προκάλεσαν. Κι αυτοί θα το ενεργοποιήσουν στο μέλλον, με την συγκέντρωση των δυνάμεων τους που θα προαναγγέλει επιθετική ενέργεια.



Ας σκούζουν λοιπόν όσο θέλουν...



Και θα σκούξουν ακόμη περισσότερο όταν στο ελληνικό οπλοστάσιο ενταχθούν τα F-35 με τα παρελκόμενα τους και οι πύραυλοι LORA από το Ισραήλ που η προμήθεια τους είναι στα σκαριά, με τις συζητήσεις σε πολύ προχωρημένο στάδιο.



Και μπορεί τα όπλα στρατηγικού βάθους να λειτουργούν πρωτίστως ως εργαλείο αποτροπής, μπορεί η Ελλάδα να μην επιδιώκει το «πρώτο πλήγμα» (λόγω και του πολιτικού/διεθνούς ρίσκου σε περίπτωση λανθασμένης εκτίμησης πληροφοριών), αλλά σε κάθε περίπτωση, η απάντηση θα είναι άμεση και σε μεγάλο βάθος.



Ας μην περιμένουν ότι θα περιμένουμε να αποπλεύσουν τα αποβατικά τους για να τα ρημάξουμε κι αυτά και τα κέντρα ελέγχου και διοίκησης τους, ακόμη κι αν είναι πίσω από τη λίμνη ΒΑΝ. Mε τον ίδιο τρόπο που θα ρημάξουμε σε βάθος, όποιαδήποτε οδό ανεφοδιασμού των εχθρικών επιθετικών δυνάμεων στον Έβρο.



Όμως... με δεδομένη την απόλυτη ποιοτική υπεροπλία στον αέρα και τις τρείς FDI πάνοπλες, να πλέουν σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε λίγες μέρες, δύσκολα οι μπουνταλάδες των απέναντι κατεχόμενων ακτών θα μας δώσουν την αφορμή. Αν το κάνουν θα δουν πως είναι να περνάνε κολυμπώντας τον Βόσπορο, πάντα με διεύθυνση από δυσμάς προς ανατολάς... Γιατί εκτός των άλλων δεν θα έχουν γέφυρες...