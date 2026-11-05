Η εντυπωσιακή «βροχή» μετεώρων κορυφώνεται σήμερα - Πώς θα δείτε τις Ταυρίδες

Ένα εντυπωσιακό θέαμα υπόσχεται ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου, καθώς τρεις διαφορετικές βροχές μετεώρων θα κορυφώσουν τη δραστηριότη...



Νότιες Ταυρίδες: Η βροχή μετεώρων που ξεχωρίζει για τις φωτεινές βολίδες



Το πρώτο σημαντικό αστρονομικό φαινόμενο του μήνα είναι η βροχή μετεώρων των Νότιων Ταυρίδων, η οποία κορυφώνει τη δραστηριότητά της σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με καλύτερο χρονικό διάστημα παρατήρησης τις βραδινές και νυχτερινές ώρ



Σύμφωνα με το αστρονομικό ημερολόγιο του ΙΑΑΔΕΤ, η κορύφωση τοποθετείται στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, οι παρατηρητές δεν χρειάζεται να περιμένουν μια συγκεκριμένη στιγμή, καθώς τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Οι Νότιες Ταυρίδες αποτελούν ετήσια βροχή μετεώρων, η οποία συνδέεται με τα υπολείμματα του κομήτη 2P/Encke. Ο συγκεκριμένος κομήτης έχει τη συντομότερη γνωστή τροχιακή περίοδο από τους γνωστούς κομήτες του Ηλιακού Συστήματος, καθώς ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο σε περίπου 3,3 χρόνια.



Καθώς η Γη περνά μέσα από το νέφος σκόνης και μικρών θραυσμάτων που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης, τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρά της με μεγάλη ταχύτητα, θερμαίνονται και καίγονται, δημιουργώντας τις φωτεινές γραμμές που αποκαλούμε «πεφταστέρια».







Στιγμιότυπο από βροχή μετεώρων



Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες ξεχωριστές είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα φωτεινές βολίδες, δηλαδή μετέωρα που λάμπουν πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα.



Σύμφωνα με τον Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος Μετεωροειδών της NASA, οι Ταυρίδες δεν παράγουν μεγάλο αριθμό μετεώρων, ωστόσο όταν εμφανίζεται μία φωτεινή βολίδα, είναι δύσκολο να την ξεχάσει κανείς, καθώς αφήνει μια εντυπωσιακή φωτεινή γραμμή στον ουρανό. «Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες θεαματικές είναι ότι είναι πλούσιες σε φωτεινές φωτιές, δεν είναι πολλές, αλλά όταν δείτε μία, θα την θυμάστε. Θα αφήσει μια λαμπρή ουρά στον ουρανό».



Οι Νότιες Ταυρίδες παράγουν κατά μέσο όρο περίπου πέντε μετέωρα την ώρα. Η ταχύτητά τους φτάνει τα 104.600 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε σύγκριση με άλλες βροχές μετεώρων κινούνται σχετικά πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτεινές τροχιές τους μπορούν να παραμείνουν ορατές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βολίδες είναι τόσο φωτεινές ώστε να ξεπερνούν σε λαμπρότητα ακόμη και την Αφροδίτη. Κάποιες αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη ιονισμένων μορίων του αέρα, τα οποία εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ άλλες δημιουργούν νέφη καπνού που μπορεί να παραμείνουν ορατά για αρκετά λεπτά. Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες ξεχωριστές είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα φωτεινές βολίδες, δηλαδή μετέωρα που λάμπουν πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα.Σύμφωνα με τον Μπιλ Κουκ, επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος Μετεωροειδών της NASA, οι Ταυρίδες δεν παράγουν μεγάλο αριθμό μετεώρων, ωστόσο όταν εμφανίζεται μία φωτεινή βολίδα, είναι δύσκολο να την ξεχάσει κανείς, καθώς αφήνει μια εντυπωσιακή φωτεινή γραμμή στον ουρανό. «Αυτό που κάνει τις Ταυρίδες θεαματικές είναι ότι είναι πλούσιες σε φωτεινές φωτιές, δεν είναι πολλές, αλλά όταν δείτε μία, θα την θυμάστε. Θα αφήσει μια λαμπρή ουρά στον ουρανό».Οι Νότιες Ταυρίδες παράγουν κατά μέσο όρο περίπου πέντε μετέωρα την ώρα. Η ταχύτητά τους φτάνει τα 104.600 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε σύγκριση με άλλες βροχές μετεώρων κινούνται σχετικά πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι οι φωτεινές τροχιές τους μπορούν να παραμείνουν ορατές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βολίδες είναι τόσο φωτεινές ώστε να ξεπερνούν σε λαμπρότητα ακόμη και την Αφροδίτη. Κάποιες αφήνουν πίσω τους φωτεινά ίχνη ιονισμένων μορίων του αέρα, τα οποία εξαφανίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ άλλες δημιουργούν νέφη καπνού που μπορεί να παραμείνουν ορατά για αρκετά λεπτά.



Πώς μπορούμε να παρατηρήσουμε τις Ταυρίδες από την Ελλάδα



Το καλό με τις βροχές μετεώρων είναι ότι δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο ή κιάλια, καθώς τα μετέωρα είναι ορατά με γυμνό μάτι.



Οι Νότιες Ταυρίδες μπορούν να παρατηρηθούν από σχεδόν κάθε σημείο του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες και ο ουρανός είναι καθαρός.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα υπόσχεται ο νυχτερινός ουρανός του Νοεμβρίου, καθώς τρεις διαφορετικές βροχές μετεώρων θα κορυφώσουν τη δραστηριότητά τους μέσα στον μήνα, δίνοντας στους φίλους της αστρονομίας την ευκαιρία να παρατηρήσουν φωτεινές τροχιές να διασχίζουν τον ουρανό.Η αρχή γίνεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με τις Νότιες Ταυρίδες, ενώ ακολουθούν οι Βόρειες Ταυρίδες στις 12 Νοεμβρίου και οι Λεοντίδες στις 18 του μηνός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Νότιες Ταυρίδες, καθώς, παρά τον σχετικά μικρό αριθμό μετεώρων που παράγουν, είναι γνωστές για τις εντυπωσιακές φωτεινές βολίδες τους, οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και από πιο φωτεινά σημεία του ουρανού.Παράλληλα, ο Κρόνος κυριαρχεί στον νυχτερινό ουρανό μετά τη δύση του Ηλίου, ενώ ο Δίας και ο Άρης κάνουν την εμφάνισή τους μετά τα μεσάνυχτα. Στις 24 Νοεμβρίου θα έχουμε επίσης την Πανσέληνο του μήνα.Τα αστρονομικά φαινόμενα του Νοεμβρίου καταγράφονται στο ημερολόγιο που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.