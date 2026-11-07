Μακεδονικός Αγώνας: Ο Ανθυπολογαχός Μαρίνος Λυμπερόπουλος - Καπετάν Κρόμπας, πέφτει σαν σήμερα για την Μακεδονία!

07/11/1905: Σε σύγκρουση με τουρκικό τμήμα, σκοτώνεται στο Πετάλινο (που βρίσκεται σήμερα εκτός των ελληνικών συνόρων) ο Ανθυπολοχαγός Μαρ...













Ο Μαρίνος Λυμπερόπουλος ή Καπετάν Κρόμπας, γεννήθηκε στην Ιθώμη Μεσσήνης το 1875, καταγόμενος από την μεγάλη τοπική οικογένεια των Λυμπερόπουλων. Φοιτούσε στο τέταρτο έτος της Νομικής Σχολής, όταν εκλήθη να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.Τελείωσε ευδόκιμα τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Κέρκυρας ως Λοχίας και τοποθετήθηκε στο 7ο Σύνταγμα Πεζικού. Η στρατιωτική ζωή όμως τον έθελξε και συνέχισε στην Σχολή Υπαξιωματικών το 1901, όπου ύστερα από τριετή φοίτηση βγήκε τον Αύγουστο του 1904 με το βαθμό του ανθυπολοχαγού και κατατάχτηκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού στην Καλαμάτα.Ο θάνατος του Παύλου Μελά και τα γεγονότα εις βάρος των Ελλήνων από τους Βουλγάρους, πείσμωσαν τον Μαρίνο Λυμπερόπουλο που ήθελε να πάρει εκδίκηση για τους Έλληνες αδελφούς του. Στις 7 Σεπτεμβρίου πάτησε στα χώματα της Μακεδονίας, αντικαθιστώντας στο Σώμα Μοριχόβου τον ανθυπολοχαγό Τσολακόπουλο. Μέχρι τότε η περιοχή εκείνη ήταν γεμάτη από Βούλγαρους κομιτατζήδες. Μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να εκκαθαρίσει την περιοχή.Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Βουλγάρων σε όλη την περιοχή. Η δράση του έφτασε μέχρι την περιοχή του Μοναστηρίου. Αυτό έκανε τον Τούρκο διοικητή της περιοχής να στείλει τα τάγματα των Κυνηγών. Στο χωριό Πετάλινο τον κύκλωσαν οι Τούρκοι.Οι Έλληνες έπεσαν πάνω τους σαν λιοντάρια, όμως ήταν άνιση η μάχη. Ο Μαρίνος Λυμπερόπουλος έπεσε νεκρός μαζί με σχεδόν όλα τα παλικάρια του. Ήταν 7 Νοεμβρίου 1905.