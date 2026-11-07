Παράνομη «επίσκεψη» του Χακάν Φιντάν στην κατεχόμενη Κύπρο... Είχε συναντήσεις με την ηγεσία του ψευδοκράτους…

Την παράνομη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν «στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχει η Τουρκία»...

Την παράνομη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν «στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχει η Τουρκία», καταδικάζει το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.Σημείωσε ότι, η εν λόγω ενέργεια συνιστά ακόμα μια πρόκληση, «η οποία και προστίθεται στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Τουρκίας σε βάρος της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας».«Με την παράνομη επίσκεψή του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στον οποίο η Τουρκία επιχειρεί να εκλέξει ως Γενικό Γραμματέα υποψήφιό της, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την οποία παραμένει υποψήφιο προς ένταξη κράτος μέλος, ενώ η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τη σταθερή απόκλιση της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις της», αναφέρει το Υπουργείο.Σε μια χρονική συγκυρία έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η Τουρκία επιβεβαιώνει την πλήρη περιφρόνησή της προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου, σημειώνει.Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην άμεση επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, όπως αυτή καθορίζεται από το συμφωνημένο πλαίσιο και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».Η απόφαση για επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης παραμένει δέσμια της τουρκικής στάσης, καταλήγει.Χωρίς δηλώσεις η συνάντηση του κατοχικού Έρχιουρμαν με τον ΦιντάνΜία ώρα και είκοσι λεπτά διήρκησε η συνάντηση του κατοχικού ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα.Όπως μεταδίδεται, η συνάντηση, που έγινε στο γραφείο του Έρχιουρμαν, άρχισε στη 1.20 μμ και ολοκληρώθηκε στις 2.40 μμ. Σε αυτή συμμετείχε και ο ειδικός αντιπρόσωπος του κατοχικού ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά.Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είχε συνάντηση επίσης με τον πρόεδρο του ΚΕΕ και παράνομο ψευτο-«πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, και αυτή η συνάντηση, όπως και εκείνη με τον κατοχικό ηγέτη, ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις.Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ τις δύο συναντήσεις, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση Φιντάν–Ερχιουρμάν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–κατεχομένων και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν με τον παράνομο ψευτο-«υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, η συνάντηση έγινε στο παράνομο ψευτο-«υπεξ», άρχισε στις 16.00 και σε αυτή παρέστη και ο παράνομος «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΑΑ/ΓΒΑ