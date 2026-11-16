Τουρκική προφητεία για την Κωνσταντινούπολη σοκάρει! Γιατί ο Κεμάλ μετέφερε την πρωτεύουσα στην Άγκυρα…









Το ελληνικό έθνος ακούραστα περιμένει επί αιώνες την επανελληνοποίηση της Κωνσταντινουπόλεως. Οι ελληνικές προφητείες είναι γνωστές. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το ότι υπάρχει τουρκική προφητεία που συμφωνεί με τις ελληνικές! Οι Τούρκοι βεβαίως, γνωρίζουν ότι ο πρόγονός τους Γκρίζος Λύκος υπήρξε βορείως της σημερινής Μογγολίας και ανατολικά της λίμνης Τενγκίζ (Βαϊκάλης). Από εκεί ήρθαν, και γνωρίζουν ότι τα εδάφη τα οποία κατέχουν τώρα δεν είναι δικά τους και τρέμουν την «κακιά ώρα», όταν θα αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν και να επιστρέψουν στη γη τους.Για την Κωνσταντινούπολη έχουν προφητεία, που κυκλοφορεί ιδιαίτερα μεταξύ τους, που λέει ότι «η Κωνσταντινούπολη θα ανακτηθεί από το βασιλικό γένος των Ρωμαίων». Η Κωνσταντινούπολη θα ξαναπαρθεί από τους Έλληνες! Η πληροφορία αυτή είναι γραμμένη στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλοπούλου με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολις ελληνική επί 2577 έτη» που εκδόθηκε το 1920.«Ρωμιούς» μας αποκαλούσαν οι Τούρκοι, που προέρχεται από το «Ρωμαίους», καθόσον η Κωνσταντινούπολις αποκαλείτο αρχικά Νέα Ρώμη. Ιδιαίτερα τιμητικό και κολακευτικό είναι το ότι οι Τούρκοι μάς αποκαλούν «βασιλικό γένος» και έχουν δίκαιο, διότι «βασιλεύοντες» είχαν χαρακτηρίσει τους Έλληνες οι Παλαιολόγοι. Η ιστορία έχει ως παρακάτω. Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, την περίοδο της δυναστείας των Παλαιολόγων, η αυτοκρατορία εκτεινόταν κυρίως στη σημερινή Ελλάδα και Μικρά Ασία. Η σημαία της είχε πορφυρό χρώμα με χρυσό ισοσκελή ελληνικό σταυρό και τα τέσσερα βήτα (πυρέκβολα), ένα σε κάθε πορφυρό τετράγωνο. Τα τέσσερα βήτα σήμαιναν, Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων. Δηλαδή ο Έλλην Παλαιολόγος είναι Βασιλεύς όλων των Βασιλέων, δηλαδή ο πλανητάρχης της εποχής, που βασιλεύει σε βασιλεύοντες. Δηλαδή οι κάτοικοι του βυζαντίου, κυρίως Έλληνες, ήταν βασιλεύοντες στη γη, σε σχέση με τους άλλους λαούς και χώρες.