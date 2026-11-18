

Η απάντηση της Τεχεράνης



Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί σχεδιασμού επίθεσης με βρώμικη βόμβα, κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένη αφήγηση των μέσων ενημέρωσης».



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, υποστήριξε ότι όσοι ξεκίνησαν την επιθετικότητα κατά της χώρας επιχειρούν τώρα να δημιουργήσουν επικοινωνιακά επιχειρήματα για νέες ενέργειες εναντίον της.



«Βήμα προς βήμα, προσπαθούν να κατασκευάσουν ένα επίχρισμα νομιμότητας για περαιτέρω επιθετικότητα και φρικαλεότητες», έγραψε σε ανάρτησή του. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το Ιράν γνωρίζει πώς να απαντήσει σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια και να διασφαλίσει ότι η αντίδρασή του θα είναι «αξέχαστη».



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απέρριψε την έκθεση, παρομοιάζοντάς την με «προπαγάνδα τύπου πολέμου στο Ιράκ».



Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις



Οι νέες εκατέρωθεν δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν ουσιαστικά βαλτώσει. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν έχουν διακοπεί εδώ και αρκετούς μήνες.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αρκετά σύντομα». Ωστόσο, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την ένταση, εάν οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Από την πλευρά του, ο Μαρκγουέιν Μάλιν προειδοποίησε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο.«Αν επιτίθεστε σε μία από τις πόλεις μας ή στην Ουάσιγκτον, θα προκαλούσατε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», δήλωσε στο CNBC, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν «όλους τους πόρους» τους για να εισβάλουν στο Ιράν και να το καταστρέψουν.Πηγές που μίλησαν στο CNN περιέγραψαν, πάντως, τον σχεδιασμό που αποδίδεται στην Τεχεράνη ως προσπάθεια να διατηρήσει διαθέσιμες επιλογές και όχι ως ένδειξη ότι επίκειται άμεσα επίθεση.Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να θεωρούν τις πληροφορίες ένδειξη της αυξανόμενης προθυμίας του Ιράν να κλιμακώσει την αντιπαράθεση, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό την πίεση των συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και ενός αυστηρού οικονομικού αποκλεισμού. Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τις οικονομικές συνέπειες των μέτρων «καταστροφικές» για το Ιράν.Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε δήλωσή του στο CNN τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, αλλά «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές για την πατρίδα». Ο Μάλιν επανέλαβε την Τρίτη ότι η αμερικανική επικράτεια είναι ασφαλής, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι αρχές αντιμετωπίζουν νέες απειλές σε καθημερινή βάση.