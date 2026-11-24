Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 17:00 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αστυνομικά λεωφορεία που βρίσκοντα...

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 17:00 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε αστυνομικά λεωφορεία που βρίσκονταν σταθμευμένα εντός του στρατοπέδου «Νικολάου Ζορμπά», στην οδό Κοκκινοπούλου, στην περιοχή του Γουδή, όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις των ΜΑΤ.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα από τα λεωφορεία και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε στα οχήματα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη, ενώ μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, όπως ανέφερε το Star, είναι και το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος στο σύστημα κλιματισμού της πρώτης κλούβας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να επεκταθεί συνολικά σε τέσσερις κλούβες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο από τα αστυνομικά λεωφορεία καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τα άλλα δύο υπέστησαν ζημιές διαφορετικής έκτασης. Φθορές καταγράφηκαν και στο βυτιοφόρο.Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, καθώς και οι πυκνοί καπνοί που υψώθηκαν πάνω από την περιοχή, γίνοντας ορατοί από μεγάλη απόσταση. Η παρουσία του βυτιοφόρου και η πιθανότητα περαιτέρω επέκτασης της φωτιάς κατέστησαν αναγκαία την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα, από τον 4ο, τον 9ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης.Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια.Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε η φωτιά και ποια ήταν η βλάβη που ενδεχομένως προκάλεσε την εκδήλωσή της.