ΒΙΝΤΕΟ: ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1940 ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 24 Νοεμβρίου 1940...
ΒΙΝΤΕΟ: ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1940 ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
24 Νοεμβρίου 1940... Ο ελληνικός στρατός (Γ΄ Σώμα Στρατού) καταλαμβάνει τη Μοσχόπολη στη Βόρεια Ήπειρο.
Λόγω της συμβολής της πόλης στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό η πόλη αναφέρεται στην εποχή της ακμής της και ως «Νέα Αθήνα» ή «Νέος Μυστράς»
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