ΒΙΝΤΕΟ: ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1940 ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 24 Νοεμβρίου 1940...





24 Νοεμβρίου 1940... Ο ελληνικός στρατός (Γ΄ Σώμα Στρατού) καταλαμβάνει τη Μοσχόπολη στη Βόρεια Ήπειρο.Λόγω της συμβολής της πόλης στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό η πόλη αναφέρεται στην εποχή της ακμής της και ως «Νέα Αθήνα» ή «Νέος Μυστράς»