Σειρά διαρρήξεων που τους είχε αποφέρει λεία που αγγίζει τις 95.000 ευρώ είχε διαπράξει ένας 33χρονος και μια 28χρονη στην ευρύτερη περιο...



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων που αποκάλυψε τη δράση τους για τους τελευταίους πέντε μήνες.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η δράση των δύο φέρεται να εκτείνεται από τον Φεβρουάριο έως και τον περασμένο Ιούνιο. Σε αυτό το διάστημα αποδίδονται στους δύο συνολικά οκτώ περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες: τέσσερις ολοκληρωμένες κλοπές και τέσσερις απόπειρες.



Από τις τέσσερις διαρρήξεις αφαιρέθηκαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 95.000 ευρώ, ποσό που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.



Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σειρά διαρρήξεων που τους είχε αποφέρει λεία που αγγίζει τις 95.000 ευρώ είχε διαπράξει ένας 33χρονος και μια 28χρονη στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.