Αυξάνεται η ισχύς πυρός του Ελληνικού Στρατού: Με 90,6 εκατ. ευρώ δρομολογείται η αναβάθμιση 111 εκτοξευτών ρουκετών RM-70

Στην αναβάθμιση 111 ισχυρών αυτοκινούμενων συστημάτων πυροβολικού RM-70, που αποτελούν σημαντικό μέρος της ισχύος πυρός του Ελληνικού Στρ...

Στην αναβάθμιση 111 ισχυρών αυτοκινούμενων συστημάτων πυροβολικού RM-70, που αποτελούν σημαντικό μέρος της ισχύος πυρός του Ελληνικού Στρατού, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του νέου εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 90,6 εκατομμυρίων ευρώ.Πρόκειται για πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών που βρίσκονται σε υπηρεσία εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες διαδραματίζοντας ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο εκσυγχρονισμός τους φιλοδοξεί να παρατείνει την επιχειρησιακή τους ζωή για πολλά ακόμη χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές τους στο σύγχρονο πεδίο μάχης.Ως προς τη διαδικασία, περάσαμε στο στάδιο της αποσφράγισης των φακέλων προσφορών από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ). Στον διαγωνισμό συμμετέχουν δύο εταιρείες, η ελληνική Πρίσμα Ηλεκτρονικά Α.Β.Ε.Ε. και η MSM Land Systems s.r.o., η οποία ανήκει στον ευρωπαϊκό όμιλο αμυντικής βιομηχανίας Czechoslovak Group (CSG).Όπως αναφέρουν από το Πεντάγωνο, η εν λόγω αναβάθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αμυντική θωράκιση της χώρας, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου τα RM-70 αποτελούν σημαντικό μέσο υποστήριξης των στρατιωτικών σχηματισμών. Η πλήρης αντικατάσταση ενός τόσο μεγάλου αριθμού εκτοξευτών με ολοκαίνουργια συστήματα θα απαιτούσε σημαντικά μεγαλύτερες πιστώσεις, γεγονός που καθιστά τον εκσυγχρονισμό τους μία επιλογή διατήρησης και ενίσχυσης της υπάρχουσας ισχύος πυρός.Τι θα αλλάξει στους ελληνικούς εκτοξευτέςΤο σχέδιο εκσυγχρονισμού προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των RM-70, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης. Κεντρική επιδίωξη είναι η εγκατάσταση ενός νέου Συστήματος Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ), το οποίο θα επιτρέπει ταχύτερο υπολογισμό των στοιχείων βολής και ακριβέστερη σκόπευση.Οι εκτοξευτές θα αποκτήσουν ψηφιακό βαλλιστικό υπολογιστή, σύστημα αδρανειακής πλοήγησης σε συνδυασμό με GPS και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Με τον εξοπλισμό αυτό θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα κέντρα διεύθυνσης πυρός, να λαμβάνουν δεδομένα από αισθητήρες και να συντονίζονται με άλλες μονάδες του Πυροβολικού.Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, ώστε ένας εκτοξευτής να μπορεί να εκτελεί την αποστολή του χωρίς να απαιτείται σε κάθε περίπτωση η άμεση καθοδήγηση από μεγαλύτερο σχηματισμό.Σημαντικό πλεονέκτημα των νέων συστημάτων θα είναι ο περιορισμός του χρόνου που απαιτείται από τη στιγμή που ένα όχημα φτάνει στη θέση βολής μέχρι να είναι έτοιμο να εκτοξεύσει τις ρουκέτες του. Η ταχύτερη προετοιμασία και αποχώρηση μειώνει τον χρόνο έκθεσης του πληρώματος και του οχήματος σε εχθρικά πυρά, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται drones, ραντάρ εντοπισμού πυροβολικού και συστήματα άμεσης ανταπόδοσης πυρών.Πρόκειται για τη δυνατότητα εφαρμογής της τακτικής που διεθνώς είναι γνωστή ως shoot-and-scoot, δηλαδή εκτέλεση βολής και άμεση αλλαγή θέσης. Η δυνατότητα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επιβιωσιμότητα των αυτοκινούμενων συστημάτων πυροβολικού.Νέοι κινητήρες, ανακατασκευασμένα οχήματα και θωρακισμένες καμπίνεςΤο πρόγραμμα δεν περιορίζεται όμως στην προσθήκη ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς εξετάζεται και η ουσιαστική ανανέωση των οχημάτων που μεταφέρουν τους εκτοξευτές. Στις σχετικές προτάσεις περιλαμβάνονται εργασίες ανακατασκευής του πλαισίου, αντικατάσταση κινητήρων, αναβάθμιση των μηχανικών μερών και εγκατάσταση νέων θωρακισμένων καμπινών.Οι καμπίνες θα προσφέρουν αυξημένη προστασία από πυρά ελαφρών όπλων και θραύσματα, ενώ ο σύγχρονος εξοπλισμός μπορεί να περιλαμβάνει μέσα νυχτερινής οδήγησης, νέα συστήματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικά βοηθήματα για τον χειρισμό του οπλικού συστήματος. Η ανανέωση των κινητήρων και των συστημάτων μετάδοσης κίνησης αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της κινητικότητας των οχημάτων, καθώς και στην ευκολότερη εξεύρεση ανταλλακτικών.Το ακριβές επίπεδο των παρεμβάσεων θα καθοριστεί από την τελική επιλογή του αναδόχου και τη διαμόρφωση που θα εγκριθεί για τον Ελληνικό Στρατό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες των προσφορών, ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν οι αναβαθμισμένοι εκτοξευτές θα διαθέτουν πιστοποιημένη δυνατότητα χρήσης κατευθυνόμενων ρουκετών.