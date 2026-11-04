Οι Στρατιωτικές Βάσεις των ΗΠΑ προετοιμάζονται για απόλυτο σκότος 90 ημερών! Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός (EMP), συντριπτική κυβερνοεπίθεση ή Οικονομική κατάρρευση;

Σε μια δραματική ανάλυση-προειδοποίηση προβαίνει ο γνωστός αναλυτής και ειδικός σε θέματα ετοιμότητας, Μάικ Άνταμς για το naturalnews.com...



Πόλεμος στο Ιράν, ενεργειακό σοκ και η «Δεκαετία του Σκότους»



Ο αρθρογράφος βλέπει ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης και βομβαρδισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, εξέλιξη που θα πυροδοτούσε καταστροφικά αντίποινα στις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου. Ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να βυθίσει τον πλανήτη στη «Δεκαετία του Σκότους», προκαλώντας παγκόσμιο λιμό, εξεγέρσεις και περιφερειακές συγκρούσεις.



Ήδη, επτά αμερικανικές πολιτείες (Τέξας, Βόρεια Ντακότα, Ιλινόις, Κεντάκι, Μέριλαντ, Μίσιγκαν και Νεμπράσκα) έχουν κηρύξει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τα καύσιμα, καθώς οι παγκόσμιες προμήθειες πιέζονται ασφυκτικά. Όταν το ντίζελ και τα λιπάσματα εξαφανίζονται, η παραγωγή τροφίμων δεν μειώνεται απλώς —σταματά εντελώς. Οι ελλείψεις τροφίμων αναμένεται να κλιμακωθούν δραματικά έως το 2027 και μετά, αφήνοντας τα απροετοίμαστα νοικοκυριά εκτεθειμένα στην απόλυτη εξαθλίωση.



Στρατηγική αυτοδυναμία αντί για πανικό



Καταλήγοντας, ο Μάικ Άνταμς σημειώνει ότι η παράδοση αρμοδιοτήτων από την ομοσπονδιακή FEMA στις επιμέρους πολιτείες αποτελεί την πιο ξεκάθαρη παραδοχή ότι το κεντρικό κράτος αδυνατεί να διασώσει τον πληθυσμό.



Η μόνη υπεύθυνη στάση για κάθε οικογένεια δεν είναι ο πανικός, αλλά η στρατηγική αυτοδυναμία: κάλυψη των πραγματικών κενών, αποθήκευση τροφίμων και νερού, μέριμνα για την ενέργεια, την υγιεινή και την αυτοάμυνα, καθώς και η συγκρότηση τοπικών δικτύων αλληλεγγύης. Όταν ο ίδιος ο στρατός σχεδιάζει για αυτάρκεια 90 ημερών, το κάθε νοικοκυριό οφείλει να προετοιμαστεί για ακόμη χειρότερα σενάρια.

Σε μια δραματική ανάλυση-προειδοποίηση προβαίνει ο γνωστός αναλυτής και ειδικός σε θέματα ετοιμότητας, Μάικ Άνταμς για το naturalnews.com, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα σενάρια ολικής συστημικής κατάρρευσης που επεξεργάζονται πλέον ανοιχτά οι κυβερνήσεις και ο αμερικανικός στρατός.Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, η πρόσφατη προειδοποίηση του Νταν Μποντζίνο (Dan Bongino) προς τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα και νερό για 30 ημέρες αποτελεί ένα χρήσιμο μήνυμα, το οποίο όμως πολλοί θα σπεύσουν να απορρίψουν λόγω του αγγελιοφόρου. Ωστόσο, ο Άνταμς υπογραμμίζει ότι το πραγματικό καμπανάκι κινδύνου δεν έγκειται στον αριθμό των 30 ημερών, αλλά στο τεράστιο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το χρονικό παράθυρο και τις οδηγίες που λαμβάνουν τώρα οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ για σχεδιασμό εκτός δικτύου (off-grid) διάρκειας 90 ημερών.Αυτό το χάσμα, όπως εξηγεί, δεν αποτελεί μια απλή στρογγυλοποίηση, αλλά τη διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση από μια προσωρινή καταιγίδα και στην επιβίωση από μια ολική, συστημική κατάρρευση.Διδάσκοντας την ετοιμότητα και την αυτονομία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Μάικ Άνταμς τονίζει ότι οι τρεις ημέρες προμηθειών είναι η κοινή λογική, οι τριάντα ημέρες το απολύτως ελάχιστο, ενώ οι ενενήντα ημέρες αποτελούν μια ευθεία προειδοποίηση. Όταν οι διοικητές των στρατιωτικών βάσεων λαμβάνουν εντολές να σχεδιάσουν την πλήρη ανεξαρτητοποίησή τους από τις πολιτικές υποδομές για ένα ολόκληρο τρίμηνο, το ερώτημα δεν είναι αν το σενάριο είναι πραγματικό, αλλά τι γνωρίζει η ηγεσία που αποκρύπτει από την κοινή γνώμη.Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές δεν χτίζουν τέτοιες υποδομές για μια συνηθισμένη κακοκαιρία. Ένα σενάριο 90 ημερών εκτός δικτύου υποδηλώνει ένα καταστροφικό γεγονός που ξεπερνά κάθε συμβατικό παράθυρο αντίδρασης έκτακτης ανάγκης:Ο Άνταμς υπογραμμίζει την πικρή αλήθεια: οι στρατιωτικές βάσεις θα περιφρουρήσουν αποκλειστικά τον εαυτό τους, τον εξοπλισμό και τα στρατηγικά τους περιουσιακά στοιχεία. Δεν πρόκειται για δημόσια καταφύγια. Η οδηγία των 90 ημερών αποτελεί την ίδια την παραδοχή της κυβέρνησης ότι το «ιππικό» της διάσωσης δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ για τον απλό πολίτη.Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, το μπαράζ δημοσιευμάτων για υποτιθέμενες καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συστηματική προετοιμασία της κοινής γνώμης για ένα προμελετημένο τραπεζικό σοκ. Επικαλούμενος αναφορές του The New American, ο Άνταμς σημειώνει ότι μεγάλες εταιρείες AI και κυβερνητικοί παράγοντες προετοιμάζονται σιωπηλά για μια «αναπόφευκτη» παράλυση τραπεζών, επικοινωνιών και δικτύων ενέργειας, διαμορφώνοντας εκ των προτέρων το αφήγημα που θα σερβιριστεί στο κοινό.Με το εθνικό χρέος των ΗΠΑ να έχει ξεπεράσει το αστρονομικό ποσό των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να εκτροχιάζεται καθημερινά, οι ελίτ χρειάζονται απεγνωσμένα μια «μεγάλη επαναφορά» για να διαγράψουν τις υποχρεώσεις τους. Μια καλά σκηνοθετημένη κυβερνοκρίση παρέχει την τέλεια δικαιολογία: ένα τραπεζικό κουρεμα (bail-in) ή μια βίαιη μετάβαση σε ψηφιακά νομίσματα (CBDCs/tokens) θα μεταφέρει το χρέος στο νέο σύστημα, ενώ οι αποταμιευτές θα χάσουν το 90% έως 99% της αγοραστικής τους δύναμης.Όσο το δολάριο καταρρέει στο εξωτερικό και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραλύει, οι αλυσίδες εφοδιασμού, τα τρόφιμα, τα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα θα παγώσουν ταυτόχρονα.Ο Μάικ Άνταμς επισημαίνει ότι η πλειονότητα των νοικοκυριών δεν διαθέτει προμήθειες ούτε για τρεις ημέρες. Σε μια παρατεταμένη διακοπή των δικτύων, οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις —οι οποίες βασίζονται απόλυτα στις καθημερινές μεταφορές τροφίμων και καυσίμων— θα μετατραπούν γρήγορα σε ζώνες πολέμου.Χωρίς ρεύμα, νερό και αποχέτευση, οι απελπισμένες μάζες θα λεηλατήσουν πρώτα τα καταστήματα, μετά τα σπίτια και στη συνέχεια θα κινηθούν προς την περιφέρεια. Ωστόσο, ο Άνταμς προειδοποιεί και τους κατοίκους της υπαίθρου: η προετοιμασία δεν είναι μια ρομαντική φαντασίωση για μια καλύβα στο δάσος, αλλά η σκληρή αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, όπως η επεξεργασία του νερού, η αυτόνομη ενέργεια, η υγιεινή και η φυσική άμυνα.Επιπλέον, τονίζει τη σκληρή πραγματικότητα ότι τα περισσότερα νοικοκυριά περιλαμβάνουν παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς που εξαρτώνται από φάρμακα, γεγονός που απαιτεί ρεαλιστικό σχεδιασμό και όχι απλές λίστες επιβίωσης.