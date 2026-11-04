Συνελήφθη 49χρονος Βούλγαρος που αυνανιζόταν μπροστά σε επιβάτιδα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 49χρονου Βούλγαρου ο οποίος αυνανιζόταν μέσα σε αστικό λεωφορείο και μπροστά σε επιβάτιδα, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη...



Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός να αυνανίζεται μπροστά σε μια γυναίκα, 44 ετών, ενώ παράλληλα της απεύθυνε άσεμνες εκφράσεις.



Στο σημείο έσπευσαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη ενός 49χρονου Βούλγαρου ο οποίος αυνανιζόταν μέσα σε αστικό λεωφορείο και μπροστά σε επιβάτιδα, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.