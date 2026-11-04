Χαλάνδρι: Άφαντο παραμένει το υποπολυβόλο MP5 που έχασε αστυνομικός - Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του

Σε πλήρη κινητοποίηση οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5 που έχασε χθες αστυνομικός στο Χαλάνδρι. Για την υπόθεση...

Σε πλήρη κινητοποίηση οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5 που έχασε χθες αστυνομικός στο Χαλάνδρι.Για την υπόθεση μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, το υποπολυβόλο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.Όπως διευκρίνισε, αμέσως μετά την ενημέρωση των αρχών ειδοποιήθηκε ο εισαγγελέας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του αστυνομικού και ακολούθησε η σύλληψή του. Ο ένστολος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος τόσο με ποινικές όσο και με πειθαρχικές ευθύνες για την απώλεια του υπηρεσιακού οπλισμού.Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι από τα υλικά που είχε χρεωθεί ο αστυνομικός εντοπίστηκαν όλα εκτός από το υποπολυβόλο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται.«Δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός. Αναζητείται από τους αστυνομικούς, ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό στην περιοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η φύλαξη του υπηρεσιακού οπλισμού και του δημόσιου υλικού αποτελεί σοβαρή υποχρέωση κάθε αστυνομικού, επισημαίνοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό πλημμελούς φύλαξης.Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του όπλου, καθώς η απώλειά του εγείρει και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, πέρα από την ευθύνη για τη διαχείριση του υπηρεσιακού εξοπλισμού.Η κ. Δημογλίδου απηύθυνε, τέλος, έκκληση στους πολίτες, ζητώντας από όποιον εντοπίσει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να ενημερώσει αμέσως την Αστυνομία.