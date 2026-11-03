Έκρυβε στο σπίτι του 3 κιλά κάνναβης και τέσσερα όπλα

Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (3/11) αστυνομικοί στη Δυτική Αχαΐα...



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας αξιοποίησαν πληροφορίες για διακίνηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου.



Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν συνολικά 3 κιλά και 117 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και φυτικών αποσπασμάτων, τα οποία ήταν μοιρασμένα σε διάφορες συσκευασίες και δοχεία.



Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης δύο μονόκαννα κυνηγετικά όπλα, μία καραμπίνα γεμάτη με τρία φυσίγγια και ένα πιστόλι κρότου – αερίου με άδεια γεμιστήρα.



Ακόμη, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και μία κηπευτική ψαλίδα.



Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Ο κατηγορούμενος πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Στη σύλληψη ενός άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (3/11) αστυνομικοί στη Δυτική Αχαΐα, μετά από έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν περισσότερα από τρία κιλά κάνναβης, τέσσερα όπλα και ζυγαριά ακριβείας.